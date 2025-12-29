Pianeta Milan
Milan, Nkunku verso il Fenerbahçe? La mossa di Tedesco, l’offerta per il giocatore

Dalla Turchia, Tedesco (Fenerbahçe) a Nkunku: 'Lavoriamo di nuovo insieme'. La situazione
Christopher Nkunku, autore di due gol ieri pomeriggio a 'San Siro' in occasione di Milan-Verona 3-0, al Fenerbahçe nell'imminente sessione invernale di calciomercato? Le ultime news da 'Fotomaç', quotidiano sportivo turco
Nonostante i due gol, i primi in campionato, messi a segno ieri pomeriggio a 'San Siro' con la maglia rossonera in occasione di Milan-Verona 3-0, non si placano i ' rumors' di calciomercato che vedrebbero Christopher Nkunku via da Milano nell'imminente sessione invernale.

Secondo quanto riferito, infatti, da 'Fotomaç', quotidiano sportivo turco, il Fenerbahçe avrebbe superato il Galatasaray nella corsa al giocatore. Motivo? Domenico Tedesco, allenatore dei gialloblu di İstanbul, che ha avuto Nkunku alle sue dipendenze nella stagione 2021-2022 in Germania al RB Lipsia, avrebbe contattato Nkunku e lo avrebbe addirittura incontrato.

"Lavoriamo di nuovo insieme", avrebbe detto Tedesco a Nkunku, secondo l'indiscrezione di 'Fotomaç', trovando terreno fertile nel giocatore. Il Fenerbahçe, per evitare obblighi finanziari, vorrebbe prendere l'attaccante classe 1997 con la formula del prestito con diritto di riscatto.

È possibile, però, che il Fenerbahçe proponga alla fine al Milan l'acquisto di Nkunku in prestito per sei mesi con obbligo di riscatto per 35 milioni di euro. L'offerta arriverà? Se sì, farà vacillare il Milan e il giocatore? Staremo a vedere.

