"Lavoriamo di nuovo insieme", avrebbe detto Tedesco a Nkunku, secondo l'indiscrezione di 'Fotomaç', trovando terreno fertile nel giocatore. Il Fenerbahçe, per evitare obblighi finanziari, vorrebbe prendere l'attaccante classe 1997 con la formula del prestito con diritto di riscatto.
È possibile, però, che il Fenerbahçe proponga alla fine al Milan l'acquisto di Nkunku in prestito per sei mesi con obbligo di riscatto per 35 milioni di euro. L'offerta arriverà? Se sì, farà vacillare il Milan e il giocatore? Staremo a vedere.
© RIPRODUZIONE RISERVATA