Sistemato, per ora, l'attacco con l'arrivo di Niclas Füllkrug dal West Ham, il Milan si affaccia all'imminente sessione invernale di calciomercato consapevole di come, in entrata, debba fare un paio di operazioni per la Prima Squadra (al netto di quelle per il Milan Futuro e per il settore giovanile in generale). Una, non prioritaria, riguarda l'acquisizione di un esterno destro che possa dare il cambio ad Alexis Saelemaekers. E l'altra, beh ... la necessità del Diavolo è sotto gli occhi di tutti. PROSSIMA SCHEDA
Il Milan è alla ricerca di rinforzi di qualità, soprattutto in difesa, per l'imminente sessione invernale di calciomercato. Il direttore sportivo Igli Tare e il tecnico Massimiliano Allegri provano il gran colpo. Sarebbe un innesto top per il club
