Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, lo scambio Ricci-Gatti non esiste: arriva la conferma dell’esperto

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, lo scambio Ricci-Gatti non esiste: arriva la conferma dell’esperto

Calciomercato Milan, nessuno scambio Ricci-Gatti: la situazione
L'esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha smentito la voce secondo cui Milan e Juventus starebbero intavolando uno scambio Ricci-Gatti. Ecco le sue dichiarazioni
Redazione

Come noto, il Milan, nel prossimo calciomercato invernale, non si fermerà al solo arrivo in prestito con diritto di riscatto di Niclas Fullkrug, presente quest'oggi a 'San Siro' per seguire i compagni impegnati contro il Verona di Zanetti. L'altro reparto in cui il club di Via Aldo Rossi interverrà è la difesa.

Calciomercato Milan, Fabrizio Romano smentisce lo scambio Gatti-Ricci

—  

Negli ultimi giorni si era diffusa la voce di un possibile scambio tra Milan e Juventus per Ricci e Gatti. A smentire l'esistenza di questa trattativa è stato l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano nel suo ultimo video pubblicato su YouTube.

LEGGI ANCHE

"Contatti tra Max Allegri e Gatti, tra cui c’è molto feeling. Ma da qui a costruire uno scambio… Non ci risulta che Milan e Juventus abbiano iniziato un’operazione di scambio Ricci-Gatti ed è quello che ha confermato Allegri: l’allenatore conferma l’intenzione di tenere Ricci al Milan e di farne una parte importante del proprio progetto tecnico. Non risulta uno scambio Gatti-Ricci. Risulta, questo sì, un gradimento da parte di Massimiliano Allegri per Federico Gatti, si sa da tempo che il rapporto tra i due sia ottimo. Da qui a prenderlo… Non siamo in questa fase".

LEGGI ANCHE: Milan, gran vittoria col Verona per chiudere l'anno. Interesse confermato per Mateta e le ultime su Maignan

Come ricorda Fabrizio Romano, l'allenatore del Milan Massimiliano Allegri ha blindato Samuele Ricci durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida col Verona, terminata 3-0 quest'oggi. Ecco le parole di Max: "Ricci non si muove, assolutamente. È affidabile, intelligente e gli preme molto stare qui. Quindi sono molto contento. Quando gioca fa sempre bene e non vedo la possibilità che possa lasciarci".

Leggi anche
Calciomercato Milan, contatto tra Tare e l’entourage di Gila per gennaio: la situazione
Clamorosa indiscrezione di calciomercato: “Occhio al tentativo clamoroso per Milan...

© RIPRODUZIONE RISERVATA