Calciomercato Milan, Tare vuole Gila: contatti con l'entourage per gennaio

Secondo quanto scritto su X da Alessandro Jacobone, il ds del Milan Igli Tare avrebbe avuto un contatto con l'agente di Mario Gila della Lazio in vista di gennaio: le ultime
Il prossimo calciomercato di gennaio è ormai alle porte e sembra che il Milan non abbia intenzione di fermarsi al solo arrivo in prestito con diritto di riscatto di Niclas Fullkrug, presente quest'oggi a 'San Siro' per vedere da vicino la sua nuova casa e i suoi compagni in azione con il Verona di Zanetti.

Calciomercato Milan, il Milan cerca lo sgambetto all'Inter per Gila

Oltre al reparto offensivo, l'altro ruolo in cui ci si aspetta che il club di Via Aldo Rossi interverrà nel prossimo mese di gennaio è la difesa, con la dirigenza rossonera alla ricerca di un difensore che possa fare sia il centrale che il braccetto in una linea a tre. Uno dei nomi su cui sta lavorando il Milan è quello di Mario Gila della Lazio.

Lo afferma Alessandro Jacobone sul proprio profilo X. Ecco gli ultimi aggiornamenti su questa idea di mercato. "Contatto tra Tare e l'entourage di Mario Gila settimana scorsa, con il DS rossonero intento ad accorciare le distanze e anticipare l'Inter che, come detto più volte, ha accumulato un leggero vantaggio sul giocatore da diverso tempo".

Jacobone aggiunge poi un dettaglio molto importante sulla trattativa, riguardante i rapporti non idilliaci tra Tare e Fabiani: "Operazione per giugno per l'Inter, mentre il Milan non disdegnerebbe anticipare in questa sessione, difficile, idea che però alla Lazio non sembra piacere molto, anche perché, all'interno della dirigenza biancoceleste, c'è chi lo preferirebbe vedere andare altrove. Note infatti le ruggini tra Fabiani e Igli Tare al momento dell'addio del direttore albanese, seppur allora smentite dalla società laziale". Vedremo nelle prossime settimane se ci saranno novità su questa trattativa.

