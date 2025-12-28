Calciomercato Milan, Tare vuole Gila: contatti con l'entourage per gennaio

Lo afferma Alessandro Jacobone sul proprio profilo X. Ecco gli ultimi aggiornamenti su questa idea di mercato. "Contatto tra Tare e l'entourage di Mario Gila settimana scorsa, con il DS rossonero intento ad accorciare le distanze e anticipare l'Inter che, come detto più volte, ha accumulato un leggero vantaggio sul giocatore da diverso tempo".
Jacobone aggiunge poi un dettaglio molto importante sulla trattativa, riguardante i rapporti non idilliaci tra Tare e Fabiani: "Operazione per giugno per l'Inter, mentre il Milan non disdegnerebbe anticipare in questa sessione, difficile, idea che però alla Lazio non sembra piacere molto, anche perché, all'interno della dirigenza biancoceleste, c'è chi lo preferirebbe vedere andare altrove. Note infatti le ruggini tra Fabiani e Igli Tare al momento dell'addio del direttore albanese, seppur allora smentite dalla società laziale". Vedremo nelle prossime settimane se ci saranno novità su questa trattativa.
