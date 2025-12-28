Calciomercato Milan, Tare vuole Gila: contatti con l'entourage per gennaio

Secondo quanto scritto su X da Alessandro Jacobone, il ds del Milan Igli Tare avrebbe avuto un contatto con l'agente di Mario Gila della Lazio in vista di gennaio: le ultime

Il prossimo calciomercato di gennaio è ormai alle porte e sembra che il Milan non abbia intenzione di fermarsi al solo arrivo in prestito con diritto di riscatto di Niclas Fullkrug, presente quest'oggi a 'San Siro' per vedere da vicino la sua nuova casa e i suoi compagni in azione con il Verona di Zanetti.