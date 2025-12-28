Calciomercato Milan, Nkunku: si attendono offerte. Ecco la richiesta

Pianeta Milan
Calciomercato Milan, Nkunku dovrebbe giocare da titolare contro il Verona, ma il Diavolo potrebbe essere in attesa di offerte. Ecco le ultime novità da 'Tuttosport'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Milan-Verona, i rossoneri tornano in campo tra poche ore e in attacco c'è un'altra possibilità per Nkunku. Vista l'assenza di Leao, il francese dovrebbe giocare di nuovo da titolare al fianco di Pulisic. Per l'ex Chelsea queste potrebbero essere le ultime occasioni per convincere il Diavolo, visto anche che contro il Cagliari Allegri avrà a disposizione Fullkrug e forse ci sarà il rientro di Leao dall'infortunio subito contro il Torino. Voci di mercato intorno all'attaccante francese.

Come scrive 'Tuttosport', iniziano le prime sirene di calciomercato per Nkunku: il Galatasaray e anche il Fenerbahçe avrebbero chiesto informazioni al suo agente, Pini Zahavi, per capire quanto costerebbe un suo eventuale acquisto dai rossoneri. Il Milan potrebbe essere in attesa di offerte importanti: almeno 35 milioni per evitare anche una minima minusvalenza a bilancio, non ammessa dalla dirigenza rossonera. 

L'attaccante francese, dal suo canto, deve rispondere sul campo con una prestazione finalmente convincente con la maglia rossonera.

