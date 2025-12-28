Calciomercato Milan, Nkunku: si attendono offerte. Ecco la richiesta

Milan-Verona, i rossoneri tornano in campo tra poche ore e in attacco c'è un'altra possibilità per Nkunku. Vista l'assenza di Leao, il francese dovrebbe giocare di nuovo da titolare al fianco di Pulisic. Per l'ex Chelsea queste potrebbero essere le ultime occasioni per convincere il Diavolo, visto anche che contro il Cagliari Allegri avrà a disposizione Fullkrug e forse ci sarà il rientro di Leao dall'infortunio subito contro il Torino. Voci di mercato intorno all'attaccante francese.