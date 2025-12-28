Moretto parla di cosa sta fermando il rinnovo del francese con i rossoneri: "Il problema resta la volontà di Maignan, con il francese che ha cambiato idea dopo aver visto gli esiti della trattativa, appunto non conclusa con la dirigenza rossonera nei mesi scorsi. Il Milan proverà a farlo rinnovare, ma il discorso resta legato alla volontà di Mike. Ad oggi il portiere non ha cambiato idea". Vedremo se ci saranno altre novità nelle prossime settimane, positive o negative.