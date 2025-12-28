Pianeta Milan
Rinnovo Maignan, Moretto: “Il portiere non ha cambiato idea. Il problema …”

Il giornalista Matteo Moretto parla delle ultime novità riguardo il possibile rinnovo di Mike Maignan con il Milan. Ecco le sue parole da 'YouTube'
Emiliano Guadagnoli
Ieri 'La Gazzetta dello Sport' aveva rilanciato l'offerta del Milan a Mike Maignan per il rinnovo a 5 milioni più bonus, con fiducia in aumento da parte della società. Una notizia spenta dal giornalista Matteo Moretto su 'YouTube'. Ecco le sue parole.

"L'offerta del Milan è di 5 milioni più bonus. Ve lo abbiamo già raccontato un anno fa quasi, nel febbraio 2024. Il Milan offriva a Maignan 5 milioni netti per arrivare a due più bonus, quindi 7".

Moretto parla di cosa sta fermando il rinnovo del francese con i rossoneri: "Il problema resta la volontà di Maignan, con il francese che ha cambiato idea dopo aver visto gli esiti della trattativa, appunto non conclusa con la dirigenza rossonera nei mesi scorsi. Il Milan proverà a farlo rinnovare, ma il discorso resta legato alla volontà di Mike. Ad oggi il portiere non ha cambiato idea". Vedremo se ci saranno altre novità nelle prossime settimane, positive o negative.

