Giù le mani da Bartesaghi: il Milan deve tenerselo stretto per evitare due gravi errori

Milan, Bartesaghi è una delle sorprese più belle del 2025 dei rossoneri. Voci di mercato intorno al terzino. Il Diavolo deve evitare due errori. L'analisi
Milan, Bartesaghi è la sorpresa più bella in campo del 2025 dei rossoneri. Un anno che non è stato bello per il Diavolo visti i risultati di Conceicao in Serie A, Coppa Italia e Champions League (tutti obiettivi falliti, uno dopo l'altro). Il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina rossonera ha ridato un po' il sorriso e la speranza a tutti, ma ora serve centrare l'ultimo obiettivo rimasto vivo, ovvero rientrare in Champions League a partire dalla prossima stagione. L'allenatore rossonero non ha mai avuto problemi a lanciare giovani quando meritevoli, specialmente nei sui anni alla Juventus e col Milan è stato il caso di Bartesaghi.

Milan, voci di mercato su Bartesaghi

Il giovane terzino rossonero è cresciuto pian piano nelle giovanili, fino a giocare la scorsa stagione una buona fetta di stagione con il Milan Futuro in Serie C. Il perfetto esempio di quello che significa davvero il progetto seconda squadra per il Milan: aldilà dei risultati di campo (che sono stati perlopiù deludenti), il primo obiettivo resta la crescita dei giovani. Bartesaghi, grazie all'esperienza con l'Under 23 rossonera, ha fatto quel passo in più diventando pronto per il Milan prima squadra. Quando ha avuto l'occasione, Bartesaghi si è preso la maglia da titolare senza lasciarla più.

Un'ascesa velocissima quella del terzino in questo 2025, culminata per il momento con la doppietta contro il Sassuolo in Serie A. Le sue prestazioni non sono passate inosservate, tanto è vero che ci sono voci su un possibile interesse dell'Arsenal e della Premier League. Ecco, pensare solo di cedere Bartesaghi sarebbe un errore molto importante da parte del Milan per più ragioni: della prima abbiamo già parlato. Bartesaghi rappresenta perfettamente il progetto giovani del Milan e venderlo sarebbe un negare questo progetto, un po' come fatto dalla Juventus con i vari Soulé, Huijsen e altri talenti. Il secondo motivo è proprio tecnico: Bartesaghi è un classe 2005 con il futuro tutto davanti a sé e già oggi è un giocatore molto interessante, specialmente in fase offensiva. Venderlo ora o in estate sarebbe sprecare un titolare per molte stagioni, solo per una mera plusvalenza.

