LEGGI ANCHE: Ordine in Esclusiva a Pianeta Milan: "Mercato? Ecco la realtà. Mi aspetto che Cardinale ..."
Un'ascesa velocissima quella del terzino in questo 2025, culminata per il momento con la doppietta contro il Sassuolo in Serie A. Le sue prestazioni non sono passate inosservate, tanto è vero che ci sono voci su un possibile interesse dell'Arsenal e della Premier League. Ecco, pensare solo di cedere Bartesaghi sarebbe un errore molto importante da parte del Milan per più ragioni: della prima abbiamo già parlato. Bartesaghi rappresenta perfettamente il progetto giovani del Milan e venderlo sarebbe un negare questo progetto, un po' come fatto dalla Juventus con i vari Soulé, Huijsen e altri talenti. Il secondo motivo è proprio tecnico: Bartesaghi è un classe 2005 con il futuro tutto davanti a sé e già oggi è un giocatore molto interessante, specialmente in fase offensiva. Venderlo ora o in estate sarebbe sprecare un titolare per molte stagioni, solo per una mera plusvalenza.
© RIPRODUZIONE RISERVATA