Un'ascesa velocissima quella del terzino in questo 2025, culminata per il momento con la doppietta contro il Sassuolo in Serie A. Le sue prestazioni non sono passate inosservate, tanto è vero che ci sono voci su un possibile interesse dell'Arsenal e della Premier League. Ecco, pensare solo di cedere Bartesaghi sarebbe un errore molto importante da parte del Milan per più ragioni: della prima abbiamo già parlato. Bartesaghi rappresenta perfettamente il progetto giovani del Milan e venderlo sarebbe un negare questo progetto, un po' come fatto dalla Juventus con i vari Soulé, Huijsen e altri talenti. Il secondo motivo è proprio tecnico: Bartesaghi è un classe 2005 con il futuro tutto davanti a sé e già oggi è un giocatore molto interessante, specialmente in fase offensiva. Venderlo ora o in estate sarebbe sprecare un titolare per molte stagioni, solo per una mera plusvalenza.