A Milanello il nostro inviato Stefano Bressi ha avuto il piacere di intervistare in ESCLUSIVA per Pianeta Milan il giornalista Franco Ordine, grande esperto del mondo rossonero e non solo. Tanti i temi: Milan-Verona, le parole di Allegri in conferenza e il mercato. Possibili primi 'richiami' per Nkunku da parte di Allegri? "No richiami no, anzi, mi sembra gli abbia espresso fiducia. Totale fiducia. La notizia è quella che Leao per precauzione viene tenuto a riposo". Ordine parla della risposta di Allegri alle parole di Capello a 'La Gazzetta dello Sport': "Il passaggio importante è quello su Capello, ovvero che la qualificazione alle prime quattro di campionato non è scontata. C'è da pedalare e in maniera decisa. Soprattutto c'è il bisogno di utilizzare l'organico al massimo". Questo il pensiero del giornalista. Poi si passa su temi più specifici.