Ordine in Esclusiva a Pianeta Milan: "Mercato? Ecco la realtà. Mi aspetto che Cardinale …"

Ordine in Esclusiva a Pianeta Milan: “Mercato? Ecco la realtà. Mi aspetto che Cardinale …”

Ordine in Esclusiva a Pianeta Milan: 'Mercato? Ecco la realtà. Mi aspetto che Cardinale ...'
Il giornalista Franco Ordine è stato intervistato da Stefano Bressi in Esclusiva per Pianeta Milan: mercato, società e non solo. Ecco tutte le sue parole
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

A Milanello il nostro inviato Stefano Bressi ha avuto il piacere di intervistare in ESCLUSIVA per Pianeta Milan il giornalista Franco Ordine, grande esperto del mondo rossonero e non solo. Tanti i temi: Milan-Verona, le parole di Allegri in conferenza e il mercato. Possibili primi 'richiami' per Nkunku da parte di Allegri? "No richiami no, anzi, mi sembra gli abbia espresso fiducia. Totale fiducia. La notizia è quella che Leao per precauzione viene tenuto a riposo". Ordine parla della risposta di Allegri alle parole di Capello a 'La Gazzetta dello Sport': "Il passaggio importante è quello su Capello, ovvero che la qualificazione alle prime quattro di campionato non è scontata. C'è da pedalare e in maniera decisa. Soprattutto c'è il bisogno di utilizzare l'organico al massimo". Questo il pensiero del giornalista. Poi si passa su temi più specifici.

Ordine in ESCLUSIVA per Pianeta Milan 

Il pensiero su Fullkrug, appena arrivato dal West Ham: "Fullkrug ha dato già qualche indicazione, ma non c'è Gimenez, mancano giocatori, non è semplice. Segna poco perché ha giocato poco nell'ultimo periodo. Queste caratteristiche sembrerebbero adatte per farlo subentrare negli ultimi minuti delle partite. Fullkrug titolare a Cagliari? Non credo, a partita in corso si".

Il Milan potrebbe avere bisogno di altri colpi sul mercato oltre il tedesco. Il parere di Ordine è molto chiaro: "Il punto vero è capire se da parte della società sul mercato di gennaio c'è la consapevolezza che si gioca una partita importante anche dal punto di vista del mercato. Il libro dei sogni per gennaio? Servirebbe un Thiago Silva giovane, riportare Musah a casa per avere un'alternativa a Saelemaekers. Se Gimenez non è utilizzabile un altro attaccante. La realtà è che se oltre a Fullkrug arrivasse un difensore affidabile sarebbe già da baciarsi i gomiti".

Sulla fase difensiva e i tanti gol subiti nelle ultime partite, specialmente contro le piccole: "La spiegazione è semplice. Se non prendi gol contro le grandi è perché hai l'attenzione dall'inizio alla fine. Se li prendi contro le piccole è perché questa attenzione manca".

Cambi societari e sogno Scudetto, Ordine risponde così

Sulle voci di cambiamenti societari: "Secondo me accadrà solo una cosa ovvero che Cardinale liquida in anticipo il vendor loan con Elliott diventando l'unico vero proprietario del Milan. In concreto non porterebbe nessun cambiamento. Stesso schema, stessa strategia".

Sulle parole di Allegi su Ricci: "L'unico reparto dove ha ricambi è in mediana, se gli togli anche questa possibilità ...".

Sullo Scudetto: "In questo momento le possibilità del Milan di vincerlo sono pari a zero. Non ci sono le condizioni per ripetere quanto fatto dal Napoli la scorsa stagione. Manca un solo competitor e serve che quest'ultimo giochi in tre competizioni fino alla fine, come successo lo scorso anno con Napoli e Inter. Al momento non ci sono queste condizioni".

