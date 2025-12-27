Il Milan potrebbe avere bisogno di altri colpi sul mercato oltre il tedesco. Il parere di Ordine è molto chiaro: "Il punto vero è capire se da parte della società sul mercato di gennaio c'è la consapevolezza che si gioca una partita importante anche dal punto di vista del mercato. Il libro dei sogni per gennaio? Servirebbe un Thiago Silva giovane, riportare Musah a casa per avere un'alternativa a Saelemaekers. Se Gimenez non è utilizzabile un altro attaccante. La realtà è che se oltre a Fullkrug arrivasse un difensore affidabile sarebbe già da baciarsi i gomiti".
Sulla fase difensiva e i tanti gol subiti nelle ultime partite, specialmente contro le piccole: "La spiegazione è semplice. Se non prendi gol contro le grandi è perché hai l'attenzione dall'inizio alla fine. Se li prendi contro le piccole è perché questa attenzione manca".
Cambi societari e sogno Scudetto, Ordine risponde così—
Sulle voci di cambiamenti societari: "Secondo me accadrà solo una cosa ovvero che Cardinale liquida in anticipo il vendor loan con Elliott diventando l'unico vero proprietario del Milan. In concreto non porterebbe nessun cambiamento. Stesso schema, stessa strategia".
Sulle parole di Allegi su Ricci: "L'unico reparto dove ha ricambi è in mediana, se gli togli anche questa possibilità ...".
Sullo Scudetto: "In questo momento le possibilità del Milan di vincerlo sono pari a zero. Non ci sono le condizioni per ripetere quanto fatto dal Napoli la scorsa stagione. Manca un solo competitor e serve che quest'ultimo giochi in tre competizioni fino alla fine, come successo lo scorso anno con Napoli e Inter. Al momento non ci sono queste condizioni".
© RIPRODUZIONE RISERVATA