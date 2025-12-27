Pianeta Milan
Milan, Allegri spegne le voci di mercato su Ricci: 'Non si muove. Loftus-Cheek ...'
Massimiliano Allegri ha parlato prima della partita tra Milan e Verona in conferenza stampa. Le voci di mercato su Ricci e Loftus-Cheek. Ecco l'estratto
Oltre alle ultime novità sugli infortuni in particolare su quello di Leao, Massimiliano Allegri, alla vigilia di Milan-Verona, ha parlato anche delle voci di calciomercato intorno a due suoi centrocampisti. Prima le parole su Samuele Ricci: "Ricci non si muove, assolutamente. È affidabile, intelligente e gli preme molto stare qui. Quindi sono molto contento. Quando gioca fa sempre bene e non vedo la possibilità che possa lasciarci".

Poi la risposta su Loftus-Cheek: "È un giocatore importante per noi, l'ho detto all'inizio, quando giocava meno e ora che gioca di più. In queste nove partite ci sarà bisogno di tutti. Chi non gioca ora giocherà altre volte. Tutti dobbiamo avere l'obiettivo di giocare la Champions League e arrivare nelle prime quattro è molto complicato. Un passettino alla volta e rimanere sempre in piedi".

Allegri conclude con il suo discorso in conferenza stampa: "Bisogna fare punti di partita in partita. Non sarà semplice, ma solo così possiamo farcela".

