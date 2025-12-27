La notizia della giornata è senza dubbio l'apertura di una trattativa tra il Milan e il suo portiere, Mike Maignan , per il rinnovo del contratto del francese, che scadrà il 30 giugno 2026 . Sembra che il club rossonero abbia recapitato all'ex Lille e PSG una proposta ufficiale per il prolungamento dell'accordo più o meno alle cifre attualmente percepite da Rafael Leão , il più pagato dell'intera rosa milanista.

Calciomercato Milan, il punto sull'interesse per Hugo Souza

Se Maignan, però, non dovesse rinnovare, il Milan non potrà farsi cogliere impreparato. Motivo per cui l'amministratore delegato Giorgio Furlani e il direttore sportivo Igli Tare si stanno già muovendo un altro estremo difensore. Un obiettivo ben preciso: Hugo Souza. Classe 1999, brasiliano, di proprietà del Corinthians, con cui è sotto contratto fino al 31 dicembre 2028, Hugo Souza ha vestito, in carriera, anche le maglie di Flamengo in patria e Chaves in Portogallo.