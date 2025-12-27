Ha segnato, infatti, 8 gol in 20 partite di campionato con i bianconeri (più una rete nei turni preliminari di Conference League ), giocando, però, appena 528' , ovvero il 29% dei minuti complessivi del torneo. La trattativa tra le parti, per il quotidiano romano, è a buon punto.

Curiosità: l'agente di Kostic è Darko Ristic, stesso procuratore di Dusan Vlahovic, uno degli obiettivi 'caldi' del Milan per l'attacco della prossima stagione. Vlahovic dovrebbe svincolarsi gratis dalla Juve e chissà che la trattativa Kostic non faccia da 'antipasto' per quella per l'ex Fiorentina.