Milan, a buon punto la trattativa per il giovane bomber Kostic: la curiosità che forse non sai

Il Milan è vicino ad un ottimo colpo di calciomercato, per questa sessione invernale, in prospettiva ma anche utile nell'immediato: si tratta di Andrej Kostic, attaccante montenegrino classe 2007 in forza ai serbi del Partizan Belgrado
Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha ricordato, parlando dei movimenti del Milan in attacco per il calciomercato invernale, come i rossoneri siano pronti a mettere a segno un altro acquisto dopo quello - in prestito gratuito con diritto di riscatto - dell'esperto Niclas Füllkrug dal West Ham.

Calciomercato Milan, quasi in porto i negoziati per Kostic

Si tratta di Andrej Kostic, classe 2007, centravanti montenegrino che, da questa stagione, milita in Serbia, nelle fila del Partizan. Per il 'CorSport', il giovane Kostic (soltanto omonimo del serbo Filip, che gioca nella Juventus) ha stregato gli osservatori rossoneri negli ultimi mesi.

Ha segnato, infatti, 8 gol in 20 partite di campionato con i bianconeri (più una rete nei turni preliminari di Conference League), giocando, però, appena 528', ovvero il 29% dei minuti complessivi del torneo. La trattativa tra le parti, per il quotidiano romano, è a buon punto.

LEGGI ANCHE: Probabile formazione Milan-Verona: Gabbia out, gioca De Winter. Due dubbi per Allegri >>>

Curiosità: l'agente di Kostic è Darko Ristic, stesso procuratore di Dusan Vlahovic, uno degli obiettivi 'caldi' del Milan per l'attacco della prossima stagione. Vlahovic dovrebbe svincolarsi gratis dalla Juve e chissà che la trattativa Kostic non faccia da 'antipasto' per quella per l'ex Fiorentina.

