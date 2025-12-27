'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione su Dusan Vlahovic , classe 2000 , attaccante serbo il cui contratto con la Juventus scadrà il prossimo 30 giugno 2026 . La storia d'amore con la 'Vecchia Signora', iniziata nel gennaio 2022 , è arrivata, infatti, ai titoli di coda.

Calciomercato, Vlahovic si libererà a parametro zero: Milan vigile

Con l'inizio del nuovo anno solare, Vlahovic sarà in regime di svincolo e quindi libero di accordarsi con chi vorrà. Il suo procuratore, Darko Ristic, è già al lavoro per cercargli una nuova e soddisfacente soddisfazione. I margini per il rinnovo di contratto con la Juve, per la 'rosea', sono ridottissimi.