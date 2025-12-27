Pianeta Milan
CALCIOMERCATO MILAN

Vlahovic, per il rinnovo con la Juventus “margini ridottissimi”: due opzioni per lui. Il Milan …

Calciomercato, Vlahovic in regime di svincolo: due soluzioni per lui dalla prossima stagione
Il contratto di Dusan Vlahovic, attaccante serbo classe 2000, con la Juventus scadrà il 30 giugno 2026: dovrebbe andare via a parametro zero dopo quattro anni e mezzo in bianconero. Per firmare con chi? Il punto de 'La Gazzetta dello Sport' di oggi
Daniele Triolo Redattore 

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione su Dusan Vlahovic, classe 2000, attaccante serbo il cui contratto con la Juventus scadrà il prossimo 30 giugno 2026. La storia d'amore con la 'Vecchia Signora', iniziata nel gennaio 2022, è arrivata, infatti, ai titoli di coda.

Calciomercato, Vlahovic si libererà a parametro zero: Milan vigile

—  

Con l'inizio del nuovo anno solare, Vlahovic sarà in regime di svincolo e quindi libero di accordarsi con chi vorrà. Il suo procuratore, Darko Ristic, è già al lavoro per cercargli una nuova e soddisfacente soddisfazione. I margini per il rinnovo di contratto con la Juve, per la 'rosea', sono ridottissimi.

A meno che Vlahovic - attualmente infortunato - non accetti uno stipendio nettamente al ribasso. Tra le pretendenti al cartellino del numero 9, per il quotidiano sportivo nazionale, c’è sempre il Milan, che lo voleva anche in estate e può contare sul pressing di Massimiliano Allegri, suo allenatore nei primi anni in bianconero. Qualcosa potrebbe muoversi in Premier League, dove ci sono diversi club che possono essere interessati, tra cui il Liverpool.

