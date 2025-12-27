LEGGI ANCHE: Probabile formazione Milan-Verona: Gabbia out, gioca De Winter. Due dubbi per Allegri >>>
E se Maignan - che chiedeva 7,5 milioni di euro netti a stagione - non rinnovasse? Il Milan si guarda intorno, si cautela andando sul brasiliano Hugo Souza del Corinthians e trema per le insidie che potrebbero arrivare su 'Magic Mike'. Per 'Repubblica', infatti, oltre alla Juventus, anche l'Inter (comunque concentrata maggiormente su Guglielmo Vicario del Tottenham), sarebbe fortemente interessata a mettere le mani - gratis - sul cartellino di Maignan.
