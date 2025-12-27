Pianeta Milan
Accomando: 'Rinnovo Maignan, ecco l'offerta del Milan'. Insidia Inter per il Diavolo?
Il Milan e Mike Maignan stanno trattando per il rinnovo del contratto del portiere francese, altrimenti in scadenza il 30 giugno 2026. Orazio Accomando, per 'SportMediaset', ha svelato le cifre dell'offerta dei rossoneri all'ex Lille e PSG
'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha rivelato come il Milan abbia presentato un'offerta ufficiale a Mike Maignan, suo portiere e capitano, per il rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno 2026. Orazio Accomando, giornalista di 'SportMediaset', con un post pubblicato sul proprio account ufficiale del popolare social network 'X' ha svelato l'entità della proposta del club di Via Aldo Rossi all'ex Lille e PSG.

"L'offerta del Milan a Maignan per il rinnovo è di 5,5 milioni di euro di parte fissa più bonus facili per arrivare a 6,5-7 milioni di euro - ha scritto Accomando -. Bonus a salire in caso di qualificazione in Champions League o Scudetto. Tre anni più uno. Via alla trattativa". Si tratterebbe, dunque, di un contratto fino al 30 giugno 2029 con opzione di prolungamento fino al 30 giugno 2030 con stipendio molto vicino a quello percepito da Rafael Leão, il più pagato della rosa milanista.

E se Maignan - che chiedeva 7,5 milioni di euro netti a stagione - non rinnovasse? Il Milan si guarda intorno, si cautela andando sul brasiliano Hugo Souza del Corinthians e trema per le insidie che potrebbero arrivare su 'Magic Mike'. Per 'Repubblica', infatti, oltre alla Juventus, anche l'Inter (comunque concentrata maggiormente su Guglielmo Vicario del Tottenham), sarebbe fortemente interessata a mettere le mani - gratis - sul cartellino di Maignan.

