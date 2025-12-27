Il Milan e Mike Maignan stanno trattando per il rinnovo del contratto del portiere francese, altrimenti in scadenza il 30 giugno 2026. Orazio Accomando, per 'SportMediaset', ha svelato le cifre dell'offerta dei rossoneri all'ex Lille e PSG

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha rivelato come il Milan abbia presentato un'offerta ufficiale a Mike Maignan, suo portiere e capitano, per il rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno 2026. Orazio Accomando, giornalista di 'SportMediaset', con un post pubblicato sul proprio account ufficiale del popolare social network 'X' ha svelato l'entità della proposta del club di Via Aldo Rossi all'ex Lille e PSG.