Milan, Rabiot: “Allegri ha cambiato tutto. Leao lo vedo diverso. Potrei fare un tatuaggio per lo Scudetto…”
Verrà fatto sicuramente un tentativo, e non è da escludere che la 'Vecchia Signora' proponga uno scambio proprio con Ricci, dato che stanno cercando un regista. Il giovane rossonero, sbarcato a Milanello in estate per circa 25 milioni di euro, sta faticando un po' nel trovare la sua dimensione, complice anche il fatto che davanti a sé ha un vero e proprio muro: Fofana, Rabiot e Luka Modric.
LEGGI ANCHE: Milan, Rabiot: “Allegri ha cambiato tutto. Leao lo vedo cambiato. Potrei fare un tatuaggio per lo Scudetto…”
Con tutto questo affollamento, il giovane Ricci potrebbe salutare i colori rossoneri facendo ritorno a Torino, ma in sponda bianconera. Vedremo, nelle prossime settimane, se ci saranno degli sviluppi importanti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA