Calciomercato Milan, clamoroso scambio in arrivo? Via Ricci, dentro lui…

Il calciomercato si avvicina, il Milan si è già attivato. Dopo Fullkrug, ecco un'altra operazione di mercato clamorosa: via Ricci, dentro...
Il mercato si avvicina e, secondo quanto riferito dal quotidiano 'La Repubblica', l'asse Milano-Torino sembra essere molto infuocato. Quello che fino a poche settimane fa poteva essere improbabile, ora sta guadagnando sempre più campo: il Milan potrebbe lasciar partire Ricci alla Juventus in uno scambio clamoroso con Federico Gatti.

Calciomercato Milan

Il Milan, come sappiamo, è alla ricerca di un difensore in grado di colmare alcune lacune e, l'allenatore rossonero Massimiliano Allegri avrebbe rivisto in Gatti il profilo perfetto. Perchè? Il calciatore può ricoprire più ruoli della difesa.

Verrà fatto sicuramente un tentativo, e non è da escludere che la 'Vecchia Signora' proponga uno scambio proprio con Ricci, dato che stanno cercando un regista. Il giovane rossonero, sbarcato a Milanello in estate per circa 25 milioni di euro, sta faticando un po' nel trovare la sua dimensione, complice anche il fatto che davanti a sé ha un vero e proprio muro: Fofana, Rabiot e Luka Modric.

LEGGI ANCHE: Milan, Rabiot: “Allegri ha cambiato tutto. Leao lo vedo cambiato. Potrei fare un tatuaggio per lo Scudetto…”

Con tutto questo affollamento, il giovane Ricci potrebbe salutare i colori rossoneri facendo ritorno a Torino, ma in sponda bianconera. Vedremo, nelle prossime settimane, se ci saranno degli sviluppi importanti.

 

