Verrà fatto sicuramente un tentativo, e non è da escludere che la 'Vecchia Signora' proponga uno scambio proprio con Ricci, dato che stanno cercando un regista. Il giovane rossonero, sbarcato a Milanello in estate per circa 25 milioni di euro, sta faticando un po' nel trovare la sua dimensione, complice anche il fatto che davanti a sé ha un vero e proprio muro: Fofana, Rabiot e Luka Modric.