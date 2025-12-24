Pianeta Milan
Calciomercato Milan, ritorno di fiamma per Joe Gomez: le ultime sul centrale

Il calciomercato si avvicina e uno dei reparti da rinforzare è la difesa. Il nome che sta circolando in orbita Milan è quello di Joe Gomez, difensore del Liverpool...
Alessia Scataglini
Il calciomercato si avvicina e, insieme all'attacco, uno dei reparti da rinforzare e assolutamente la difesa. Un nome che sta circolando abbastanza in orbita Milan è quello di Joe Gomez. Il centrale non è solo una suggestione, ma ormai un obiettivo concreto. Il centrale classe '97 del Liverpool è ritornato con prepotenza nei radar dei rossoneri, secondo il Corriere dello Sport.

Dopo il mancato arrivo durante la sessione estiva, il Milan non molla la presa e vuole provare a portarlo a Milano nella sessione invernale. La strategia è chiara. Se i Reds dovessero affondare per un nuovo colpo in difesa (come ad esempio Guehi), Gomez diventerebbe, a quel punto, sacrificabile.

Il contratto va in scadenza nel 2027, ma la sua valutazione si aggira solo intorno ai 15-18 milioni di euro. Il Milan di Massimiliano Allegri spera di chiudere il tutto a titolo definitivo, puntando sul fatto che il giocatore in Premier sta trovando poco spazio mentre, a Milano, potrebbe tornare sotto i riflettori.

Il difensore piace molto al tecnico livornese per il suo fisico ma, soprattutto, per la sua duttilità: anche lui può essere impiegato in più ruoli, da centrale a terzino su entrambe le fasce.

