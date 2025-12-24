Il calciomercato si avvicina e uno dei reparti da rinforzare è la difesa. Il nome che sta circolando in orbita Milan è quello di Joe Gomez, difensore del Liverpool...

Il calciomercato si avvicina e, insieme all'attacco, uno dei reparti da rinforzare e assolutamente la difesa. Un nome che sta circolando abbastanza in orbita Milan è quello di Joe Gomez. Il centrale non è solo una suggestione, ma ormai un obiettivo concreto. Il centrale classe '97 del Liverpool è ritornato con prepotenza nei radar dei rossoneri, secondo il Corriere dello Sport.