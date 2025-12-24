Milan, Rabiot: “Allegri ha cambiato tutto. Leao lo vedo diverso. Potrei fare un tatuaggio per lo Scudetto…”
Il contratto va in scadenza nel 2027, ma la sua valutazione si aggira solo intorno ai 15-18 milioni di euro. Il Milan di Massimiliano Allegri spera di chiudere il tutto a titolo definitivo, puntando sul fatto che il giocatore in Premier sta trovando poco spazio mentre, a Milano, potrebbe tornare sotto i riflettori.
Il difensore piace molto al tecnico livornese per il suo fisico ma, soprattutto, per la sua duttilità: anche lui può essere impiegato in più ruoli, da centrale a terzino su entrambe le fasce.
