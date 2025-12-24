Îl giovane può giocare sia come centrale a quattro che come braccetto destro in una difesa a tre. Tutto questo lo rende un vero e proprio jolly, capace di alternarsi con gli altri compagni senza far calare le prestazioni. A differenza di 'alcune scommesse', Gatti conosce molto bene la Serie A e il modus operandi di Massimiliano Allegri, perciò i tempi di inserimento non ci sarebbero: il giocatore sarà già pronto, una cosa che il Milan ricerca moltissimo.