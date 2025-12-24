Pianeta Milan
Calciomercato Milan, scocca l’ora di gatti: Allegri vuole il suo pupillo per la difesa

Con il Milan alla ricerca di un centrale pronto, Massimiliano Allegri ha già espresso la sua preferenza: ecco Federico Gatti. Ma perchè proprio lui? Ecco i punti forti...
Alessia Scataglini

Mentre il trio inamovibile formato da Tomori-Gabbia-Pavlovic continua a lavorare e lavorare senza riposare mai, Massimiliano Allegri ha già espresso le sue preferenze per il calciomercato di gennaio, ormai sempre più vicino: il nome per la difesa risale a quello di Federico Gatti.  L'allenatore livornese è alla ricerca di certezze, e il centrale bianconero sembra essere l'elemento perfetto.

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, l'idea di far approdare Gatti a San Siro nasce da un forte legame instaurato negli ultimi tempi alla Juventus. Allegri, nel lontano 2022, aveva deciso di scommettere sul ragazzo, prelevandolo dal Frosinone in Serie B. Ad oggi, con l'arrivo di Luciano Spalletti a Torino, Gatti sta trovando poco spazio e, al Milan potrebbe ritrovare una nuova dimensione.

Ma perchè proprio lui? Il centrale classe '98 rappresenta l'uomo perfetto: un difensore moderno ma, allo stesso tempo vecchio stile. Fisicamente è un centrale roccioso, molto forte nel gioco aereo, dotato anche di una cattiveria che ad Allegri piace tanto.

Îl giovane può giocare sia come centrale a quattro che come braccetto destro in una difesa a tre. Tutto questo lo rende un vero e proprio jolly, capace di alternarsi con gli altri compagni senza far calare le prestazioni. A differenza di 'alcune scommesse', Gatti conosce molto bene la Serie A e il modus operandi di Massimiliano Allegri, perciò i tempi di inserimento non ci sarebbero: il giocatore sarà già pronto, una cosa che il Milan ricerca moltissimo.

Il principale ostacolo, però, risulta essere la maglia. Passare dalla Juventus al Milan a stagione in corso non è molto facile, ma i contatti tra i due club italiani sono aperti da diverso tempo, basti pensare allo scambio (poi mai fatto) con Tomori.

