Calciomercato, il doppio colpo in attacco che ha in mente il Milan: un piano ben preciso

Milan, Kostic ora e Vlahovic in estate? La strategia del club rossonero per l'attacco
Andrej Kostic, bomber montenegrino classe 2007 al Milan nel calciomercato invernale e Dusan Vlahovic, da svincolato dopo gli anni alla Juventus, dal prossimo 1° luglio 2026: il Diavolo lavora così con il procuratore di entrambi, Darko Ristic
Niclas Füllkrug subito, Andrej Kostic a giorni e, chissà, Dusan Vlahovic a luglio. Con il sogno Moise Kean sempre sullo sfondo. Per 'Tuttosport' oggi in edicola, questa sarebbe la strategia del Milan - a cavallo tra il calciomercato invernale ed estivo 2026 -  per rinforzare il proprio attacco.

Calciomercato Milan, Kostic l'antipasto per Vlahovic

Gli investimenti su Santiago Giménez (30,2 milioni di euro più bonus) e Christopher Nkunku (37 più bonus) non hanno ripagato, così, intanto, il Milan è corso ai ripari mettendo 'una toppa al buco' con l'acquisto - in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro - dell'esperto Füllkrug dal West Ham.

La rivoluzione offensiva, però, non si fermerà nell'immediato all'ingaggio del tedesco classe 1993 ex Werder Brema e Borussia Dortmund, ma proseguirà con quello di Kostic, centravanti montenegrino classe 2007 che tanto bene sta facendo in Serbia con la maglia del Partizan. Operazione da 3 milioni di euro più bonus per il giocatore che, con tutta probabilità, arriverà a Milanello per allenarsi con la Prima Squadra di Massimiliano Allegri per poi mettere minuti nelle gambe con il Milan Futuro.

Il serbo si dovrebbe svincolare dalla Juventus

Ma il Milan, secondo 'Tuttosport', con l'agente di Kostic, ovvero Darko Ristic, sta parlando anche di Vlahovic. E chissà che il trasferimento di Kostic non possa fare da 'antipasto' per quello del serbo classe 2000, il cui contratto con la Juventus scadrà il 30 giugno 2026 e che, pertanto, dal 1° luglio 2026 potrà unirsi - a parametro zero - ad un'altra squadra.

Allegri ha fatto spesso il nome dello juventino durante il mercato estivo 2025, poi da Milano non hanno mai affondato il colpo perché la Juventus ha sempre chiesto molto e Vlahovic non ha forzato la mano per andare via. Ora la situazione dovrebbe cambiare e il giocatore andare altrove. E quell'altrove potrebbe essere il Milan.

