Il calciomercato si avvicina e i club di tutta Europa si stanno organizzando per cercare i giusti rinforzi da regalare alle varie squadre. Anche in ambito Milan, sia in entrata che in uscita, la situazione è molto calda. Secondo quanto riferito dal portale Sporx, il centrocampista inglese Loftus-Cheek sarebbe finito nei mirini del Besiktas, squadra che milita nel campionato turco. Ma non sembrerebbe essere l'unico club interessato: su di lui anche club in gelsi e tedeschi.