Un ruolo molto importante nella trattativa che porterebbe il centrocampista inglese in terra turca potrebbe averlo l'ex rossonero Tammy Abraham . La motivazione? L'ex attaccante del Milan potrebbe colloquiare con Loftus-Cheek per portare a convincerlo ad accettare il trasferimento. Ricordiamo che Loftus-Cheek è arrivato al Milan nel 2023: fino ad ora ha collezionato 63 presenze, segnando anche circa 7 gol.
