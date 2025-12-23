Pianeta Milan
Calciomercato Milan, futuro in bilico per Loftus-Cheek: sirene turche?

Il calciomercato si avvicina, e il Milan è più attivo che mai. Loftus-Cheek vicino all'addio? Dalla Turchia dicono...
Il calciomercato si avvicina e i club di tutta Europa si stanno organizzando per cercare i giusti rinforzi da regalare alle varie squadre. Anche in ambito Milan, sia in entrata che in uscita, la situazione è molto calda. Secondo quanto riferito dal portale Sporx, il centrocampista inglese Loftus-Cheek sarebbe finito nei mirini del Besiktas, squadra che milita nel campionato turco. Ma non sembrerebbe essere l'unico club interessato: su di lui anche club in gelsi e tedeschi.

Calciomercato Milan, Loftus in Turchia?

Il centrocampista classe '96 ha un contratto con il Milan fino al giugno 2027 . Dopo un inizio carriera in Italia brillante sotto la guida di Stefano Pioli, il centrocampista inglese ha iniziato a scendere di 'livell0'. Anche sotto la guida di Massimiliano Allegri, il classe '96 non è riuscito ad affermarsi a centrocampo, venendo relegato, di conseguenza, in panchina.

Un ruolo molto importante nella trattativa che porterebbe il centrocampista inglese in terra turca potrebbe averlo l'ex rossonero Tammy Abraham . La motivazione? L'ex attaccante del Milan potrebbe colloquiare con Loftus-Cheek per portare a convincerlo ad accettare il trasferimento. Ricordiamo che Loftus-Cheek è arrivato al Milan nel 2023: fino ad ora ha collezionato 63 presenze, segnando anche circa 7 gol.

