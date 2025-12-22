Pianeta Milan
Calciomercato Milan, tutto su Gomez: è lui il prescelto di Allegri

Il Milan, si sa, è alla ricerca di un difensore per sistemare le lacune riscontrate ultimamente: Allegri ha scelto, tutto su Joe Gomez, difensore classe '97 del Liverpool
Se l'attacco del Milan ha diversi problemi, la difesa di certo non sorride, ed è li che Massimiliano Allegri ha chiesto lo sforzo maggiore, parlando ovviamente di affidabilità. L'allenatore rossonero non ha dubbi: il profilo ideale per la difesa del Milan è sicuramente Joe Gomez.

Già avvicinato ai colori rossoneri nel mese di agosto, il difensore classe '97 del Liverpool è tornato ad orbitare attorno al Diavolo. Nonostante le 'difficoltà' economiche legate alla mancata partecipazione alla Champions League, la dirigenza vuole regalare comunque ad Allegri quella pedina in grado di cambiare volto al reparto difensivo.

Perché Joe Gomez? Ecco le motivazioni

Come riferito dal Corriere dello Sport,Joe Gomez non è solo un centrale. Il giocatore, infatti, è duttile e può, di conseguenza, coprire più ruoli: da difensore centrale  alla fascia destra, per terminare come terzo di difesa. Questo lo rende il profilo perfetto per Massimiliano Allegri. Nonostante l'inglese non trovi moltissimo spazio nella squadra di Arne Slot, il calciatore riuscirebbe a garantire il gisuto ritmo che la Serie A richiede, in più non è una 'scommessa': Gomez è un giocatore pronto.

L'obiettivo del club rossonero è riprendere il dialogo avuto precedentemente in estate. I rossoneri vogliono un prestito semestrale e i Reds potrebbero aprire al trasferimento.

Alle spalle Axel Disasi

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, Maignan non rinnova? Il Diavolo piomba sul portiere incubo per la Roma

Nonostante Joe Gomez, alle sue spalle rimane in piedi comunque la trattativa legata ad Axel Disasi. Il difensore francese del Chelsea è il profilo low cost per eccellenza, ma con sé ha diverse incognite: è fuori dai piani del club inglese e attualmente si ritrova in under21. Un altra nota da segnalare è il fatto che non gioca una partita dall'aprile del 2025, un digiuno che preoccupa, e non poco, Massimiliano Allegri, visto che i rossoneri hanno bisogno di vere e proprie certezze.

