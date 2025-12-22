Perché Joe Gomez? Ecco le motivazioni — Come riferito dal Corriere dello Sport,Joe Gomez non è solo un centrale. Il giocatore, infatti, è duttile e può, di conseguenza, coprire più ruoli: da difensore centrale alla fascia destra, per terminare come terzo di difesa. Questo lo rende il profilo perfetto per Massimiliano Allegri. Nonostante l'inglese non trovi moltissimo spazio nella squadra di Arne Slot, il calciatore riuscirebbe a garantire il gisuto ritmo che la Serie A richiede, in più non è una 'scommessa': Gomez è un giocatore pronto.

L'obiettivo del club rossonero è riprendere il dialogo avuto precedentemente in estate. I rossoneri vogliono un prestito semestrale e i Reds potrebbero aprire al trasferimento.

Alle spalle Axel Disasi —

Nonostante Joe Gomez, alle sue spalle rimane in piedi comunque la trattativa legata ad Axel Disasi. Il difensore francese del Chelsea è il profilo low cost per eccellenza, ma con sé ha diverse incognite: è fuori dai piani del club inglese e attualmente si ritrova in under21. Un altra nota da segnalare è il fatto che non gioca una partita dall'aprile del 2025, un digiuno che preoccupa, e non poco, Massimiliano Allegri, visto che i rossoneri hanno bisogno di vere e proprie certezze.