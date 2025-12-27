Pianeta Milan
Infortunio Leao, ancora guai per il Milan. L’annuncio di Allegri prima del Verona

Allegri prima di Milan-Verona: 'Leao non è della partita. Gabbia e Fofana ...'
Massimiliano Allegri ha parlato prima della partita tra Milan e Verona in conferenza stampa. Le novità sull'infortunio di Leao e non solo
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Domani torna in campo il Milan: partita difficile per i rossoneri contro il Verona, specialmente visti i precedenti stagionali contro le 'piccole' (vedasi l'ultima a San Siro contro il Sassuolo). Massimiliano Allegri parla alla vigilia di Milan-Verona in conferenza stampa. Le ultime novità sull'infortunio di Leao e non solo.

"Leao non è della partita e non sarà convocato. Ha questo fastidio che non gli consente di correre alla sua velocità". Brutta notizia quindi per il Milan che va verso di nuovo alla coppia Pulisic-Nkunku da titolare contro il Verona. Passaggio anche sugli altri infortuni: "Gabbia è ancora fuori, vedremo se tornerà contro il Cagliari o contro il Genoa. Fofana sta bene, Gimenez sta recuperando dalla caviglia".

E infine un veloce passaggio sul arrivo di Fullkrug dal West Ham: "Fullkrug è arrivato sorridente, contento di essere al Milan e volenteroso. Sarà pronto per il Cagliari il 2 gennaio". Vedremo quali saranno le scelte di formazione di Allegri per la gara di domani contro l'Hellas di Zanetti.

