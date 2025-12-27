Massimiliano Allegri ha parlato prima della partita tra Milan e Verona in conferenza stampa. Le novità sull'infortunio di Leao e non solo

"Leao non è della partita e non sarà convocato. Ha questo fastidio che non gli consente di correre alla sua velocità". Brutta notizia quindi per il Milan che va verso di nuovo alla coppia Pulisic-Nkunku da titolare contro il Verona. Passaggio anche sugli altri infortuni: "Gabbia è ancora fuori, vedremo se tornerà contro il Cagliari o contro il Genoa. Fofana sta bene, Gimenez sta recuperando dalla caviglia".