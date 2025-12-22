Milan, situazione infortuni: Leao è recuperato e ci sarà con il Verona

Buona notizie da Milanello: l'attaccante del Milan Rafa Leao è completamente recuperato dopo il problema muscolare. Contro il Verona sarà in campo. Le ultime sugli altri infortuni rossoneri

Dopo la sconfitta in Supercoppa Italiana contro il Napoli di Antonio Conte, il Milan di Massimiliano Allegri è tornato ad allenarsi a Milanello nella giornata di oggi. L'obiettivo è tornare subito alla vittoria in campionato dopo il deludente pareggio casalingo con il Sassuolo di Fabio Grosso. Il Diavolo vuole salutare il 2025 e i suoi tifosi nel migliore dei modi. In occasione della 17^ giornata di Serie A, il Milan ospiterà allo 'Stadio Giuseppe Meazza' di San Siro l'Hellas Verona di Paolo Zanetti. La sfida è in programma domenica 28 dicembre alle ore 12:30.