Infortuni Milan, ecco quanto sono ‘costati’ nel 2024-25: i dettagli

Gli infortuni , specialmente in attacco, stanno tormentando anche in questa stagione il Milan , con Massimiliano Allegri che fatica a trovare continuità in attacco . Men’s European Football Injury Index, il rapporto di Howden, broker assicurativo globale leader in Italia, analizza gli infortuni nei cinque principali campionati europei di calcio maschili. Ecco alcuni dati molto interessanti sulla Serie A e sul Milan dal comunicato stampa.

Nel 2024-25, in Serie A c'è stato un incremento del 24% sugli infortuni rispetto alla stagione precedente, per un totale di 858 infortuni. Come ricorda il comunicato ufficiale il Milan ha vinto lo scudetto nel 2021/22, nonostante abbia registrato il quarto numero più alto di infortuni, ovvero 55 in totale. Dettagli interessanti per la stagione 2024-25: la Juventus è il club che ha sostenuto il costo più alto legato agli infortuni, con 16,75 milioni di euro, pari al 16,24% del costo totale della Serie A. Il Milan è al secondo posto con 13,01 milioni.