Napoli-Milan, Allegri: 'Oggi vedremo le condizioni di Leao. Su Gimenez...'

Sulle condizioni di Rafael Leao : "Vediamo se tornerà a disposizione perché non si allena con la squadra da diversi giorni. Oggi vedremo in che condizioni sarà".

Su Gabbia, infortunatosi durante Milan-Sassuolo, ha dichiarato: "Matteo Gabbia è rimasto a casa, ha avuto un trauma e avrà bisogno di un po’ di giorni per recuperare. Speriamo di riaverlo per il 28 per il campionato".