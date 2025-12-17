Napoli-Milan, Allegri: 'Oggi vedremo le condizioni di Leao. Su Gimenez...'

Milan, Leao non recupera per il Napoli. Vlahovic per giugno è una possibilità, Fullkrug a gennaio una certezza
Sulle condizioni di Rafael Leao: "Vediamo se tornerà a disposizione perché non si allena con la squadra da diversi giorni. Oggi vedremo in che condizioni sarà".
Su Gabbia, infortunatosi durante Milan-Sassuolo, ha dichiarato: "Matteo Gabbia è rimasto a casa, ha avuto un trauma e avrà bisogno di un po’ di giorni per recuperare. Speriamo di riaverlo per il 28 per il campionato".
Sul 'Bebote' Gimenez ha detto: "Per quanto riguarda Santiago Giménez sembrava avviato al recupero con la terapia conservativa invece si è rifermato per il dolore alla caviglia, ha fatto un consulto e domani ci sarà questa piccola operazione che lo terrà lontano per un po’ di tempo dai campi di gioco. Speriamo di riaverlo nel più breve tempo possibile".
