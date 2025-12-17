Napoli-Milan, Allegri: 'Oggi vedremo le condizioni di Leao. Su Gimenez...'

Pianeta Milan
Milan, Allegri aggiorna sugli infortunati: “Oggi vedremo in che condizioni sarà Leao. Su Gimenez…”

Intervistato da 'SportMediaset, Massimiliano Allegri ha parlato dei suoi giocatori infortunati in vista di Napoli-Milan, prima semifinale della Supercoppa Italiana 2025. Ecco le sue parole
Il Milan è arrivato da poche ore a Riad, in Arabia Saudita, sede della 'Final Four' della Supercoppa Italiana 2025. Si comincia domani sera con Napoli-Milan, sfida in programma alle ore 20:00, all'Al-Awwal Park. Dalla prima semifinale uscirà la squadra che andrà a sfidare in finale la vincente di Bologna-Inter, in programma domani sera, per assegnare il primo titolo italiano della stagione 2025/26.

Massimiliano Allegri aggiorna sulla situazione infortuni

Nelle ultime ore, l'allenatore del Milan Massimiliano Allegri è stato intervistato ai microfoni di 'SportMediaset' in vista della semifinale contro il Napoli di Antonio Conte. Tra i diversi argomenti, anche le parole sui calciatori infortunati. Ecco che cosa ha dichiarato il tecnico toscano.

Sulle condizioni di Rafael Leao: "Vediamo se tornerà a disposizione perché non si allena con la squadra da diversi giorni. Oggi vedremo in che condizioni sarà".

Su Gabbia, infortunatosi durante Milan-Sassuolo, ha dichiarato: "Matteo Gabbia è rimasto a casa, ha avuto un trauma e avrà bisogno di un po’ di giorni per recuperare. Speriamo di riaverlo per il 28 per il campionato".

Sul 'Bebote' Gimenez ha detto: "Per quanto riguarda Santiago Giménez sembrava avviato al recupero con la terapia conservativa invece si è rifermato per il dolore alla caviglia, ha fatto un consulto e domani ci sarà questa piccola operazione che lo terrà lontano per un po’ di tempo dai campi di gioco. Speriamo di riaverlo nel più breve tempo possibile".

