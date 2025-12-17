Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Supercoppa Italiana, Allegri: “Affrontare il Napoli è sempre complicato. Mi aspetto una partita molto tattica”

INTERVISTE

Supercoppa Italiana, Allegri: “Affrontare il Napoli è sempre complicato. Mi aspetto una partita molto tattica”

Allegri alla vigilia: 'Mi aspetto una partita tattica, mai facile sfidare Conte'
Allegri ha rilasciato alcune dichiarazioni a Milan TV prima della sfida in Supercoppa Italiana contro il Napoli di Conte. Ecco le sue parole sulla prima semifinale della 'Final Four'
Redazione

Il Milan di Massimiliano Allegri vuole subito voltare pagina dopo il brutto pareggio casalingo contro il Sassuolo. Potrà farlo già domani sera quando alle ore 20:00 scenderà in campo contro il Napoli di Antonio Conte, reduce dal brutto k.o. contro l'Udinese. Dopo la vittoria rossonera arrivata in campionato, le due squadre si riaffronteranno in occasione della prima semifinale di Supercoppa Italiana, in programma allo stadio 'Al-Awwal Park' di Riad (Arabia Saudita).

A proposito della sfida di domani sera, ha parlato l'allenatore rossonero Massimiliano Allegri ai microfoni di Milan Tv. Di seguito vengono riportate le dichiarazioni del tecnico toscano.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Füllkrug è praticamente un giocatore del Milan: formula, cifre e dettagli del trasferimento

"La Supercoppa Italiana è una competizione molto importante, abbiamo trovato tanti tifosi del Milan e abbiamo ricevuto una bellissima accoglienza, questo ci fa molto piacere. Domani abbiamo una partita molto complicata per cercare di arrivare a giocare la finale lunedì. Il Napoli? Affrontare il Napoli è sempre complicato, le squadre di Conte sono sempre difficili da affrontare. Sarà una partita diversa perché c'è in palio la finale. Sarà una partita molto tattica".

Leggi anche
Maignan alla vigilia di Napoli-Milan: “Mi sento bene: do il massimo per squadra, club e...
Allegri alla vigilia di Napoli-Milan: “Leao non si allena da diversi giorni. Mercato? Vi...

© RIPRODUZIONE RISERVATA