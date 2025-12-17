Allegri alla vigilia: 'Mi aspetto una partita tattica, mai facile sfidare Conte'

"La Supercoppa Italiana è una competizione molto importante, abbiamo trovato tanti tifosi del Milan e abbiamo ricevuto una bellissima accoglienza, questo ci fa molto piacere. Domani abbiamo una partita molto complicata per cercare di arrivare a giocare la finale lunedì. Il Napoli? Affrontare il Napoli è sempre complicato, le squadre di Conte sono sempre difficili da affrontare. Sarà una partita diversa perché c'è in palio la finale. Sarà una partita molto tattica".