Su come si sente e sulla stagione che si prospetta per il Milan: "Non posso fare paragoni con la stagione dello Scudetto, ho qualche anno in più. Ho lavorato per sentirmi bene, per trovare un livello che ho sempre cercato. In questo momento mi sento bene, voglio rimanere così e dare il massimo come ho sempre cercato di fare per me, per la squadra, per il club e per i tifosi. Giochiamo sempre per vincere, dobbiamo dare tutto ogni giorno per ogni partita e per ogni trofeo che possiamo vincere. Non ci sono trofei più importanti di altri".
Sulla vittoria di un trofeo che può alimentare la sua voglia di restare al Milan :"Noi siamo il Milan, sappiamo che al Milan vieni per vincere: dobbiamo essere focalizzati e concentrati su tutto quello che dobbiamo fare giorno dopo giorno. In questo momento la cosa più importante è pensare all'allenamento di oggi per stare bene domani quando comincerà la partita".
