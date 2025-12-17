Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Maignan alla vigilia di Napoli-Milan: “Mi sento bene: do il massimo per squadra, club e tifosi”

SUPERCOPPA ITALIANA

Maignan alla vigilia di Napoli-Milan: “Mi sento bene: do il massimo per squadra, club e tifosi”

Maignan alla vigilia di Napoli-Milan: 'Mi sento bene: do il massimo per squadra, club e tifosi'
Mike Maignan, portiere rossonero, ha parlato a 'SportMediaset' alla vigilia di Napoli-Milan, semifinale della Supercoppa Italiana
Daniele Triolo Redattore 

Mike Maignan, portiere rossonero, ha parlato a 'SportMediaset' alla vigilia di Napoli-Milan, semifinale della Supercoppa Italiana che si terrà domani, giovedì 18 dicembre, alle 20:00 ora italiana, all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita). Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Napoli-Milan, così Maignan alla vigilia di Napoli-Milan di Supercoppa Italiana

—  

Sulla possibilità di vincere un trofeo prestigioso come l'anno scorso: "Un trofeo è sempre bello ma finché non lo abbiamo vinto non possiamo festeggiare o pensare a quello che abbiamo fatto l'anno scorso: è un altro cammino, è un'altra partita, tutto diverso. Sarà una partita molto difficile: dobbiamo rimanere concentrati su quello che possiamo fare e dare il massimo in ogni secondo".

LEGGI ANCHE

Su come si sente e sulla stagione che si prospetta per il Milan: "Non posso fare paragoni con la stagione dello Scudetto, ho qualche anno in più. Ho lavorato per sentirmi bene, per trovare un livello che ho sempre cercato. In questo momento mi sento bene, voglio rimanere così e dare il massimo come ho sempre cercato di fare per me, per la squadra, per il club e per i tifosi. Giochiamo sempre per vincere, dobbiamo dare tutto ogni giorno per ogni partita e per ogni trofeo che possiamo vincere. Non ci sono trofei più importanti di altri".

LEGGI ANCHE: Milan, offerta ufficiale per Füllkrug. Ma in Germania dicono: "Ecco cosa chiede il West Ham" >>>

Sulla vittoria di un trofeo che può alimentare la sua voglia di restare al Milan :"Noi siamo il Milan, sappiamo che al Milan vieni per vincere: dobbiamo essere focalizzati e concentrati su tutto quello che dobbiamo fare giorno dopo giorno. In questo momento la cosa più importante è pensare all'allenamento di oggi per stare bene domani quando comincerà la partita".

Leggi anche
Allegri alla vigilia di Napoli-Milan: “Leao non si allena da diversi giorni. Mercato? Vi...
Il figlio di Galliani: “Bartesaghi? Calciatore seguito anche in Premier, mi auguro...

© RIPRODUZIONE RISERVATA