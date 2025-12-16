In occasione della sfida in Supercoppa tra Milan e Napoli, Radio Gol ha voluto intervistare Gianluca Galliani, figlio di Adriano: le parole su Bartesaghi e non solo...

Le parole di Gianluca Galliani sulla semifinale tra Napoli e Milan: "Giovedì sarà una gara di scacchi, parliamo dei due allenatori più bravi del campionato, entrambi hanno assenze pesanti. Bartesaghi è un calciatore seguito da tanti club, anche in Premier League mi auguro che il Milan abbia la forza di trattenerlo per tanti anni, perché è un ragazzo cresciuto nel settore giovanile”.