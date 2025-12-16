Pianeta Milan
In occasione della sfida in Supercoppa tra Milan e Napoli, Radio Gol ha voluto intervistare Gianluca Galliani, figlio di Adriano: le parole su Bartesaghi e non solo...
La prossima gara del Milan di Massimiliano Allegri sarà proprio contro il Napoli di Antonio Conte, Campione d'Italia in carica, in vista della semifinale di Supercoppa Italiana in programma a Ryad giovedì 18 alle ore 20:00 Italiane. In occasione del big match Radio Gol, programma in onda su Radio Kiss Kiss, ha intervistato Gianluca Galliani, figlio dell'ex storico dirigente rossonero Adriano. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni:

Le parole di Gianluca Galliani sulla semifinale tra Napoli e Milan: "Giovedì sarà una gara di scacchi, parliamo dei due allenatori più bravi del campionato, entrambi hanno assenze pesanti. Bartesaghi è un calciatore seguito da tanti club, anche in Premier League mi auguro che il Milan abbia la forza di trattenerlo per tanti anni, perché è un ragazzo cresciuto nel settore giovanile”.

