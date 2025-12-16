La prossima gara del Milan di Massimiliano Allegri sarà proprio contro il Napoli di Antonio Conte, Campione d'Italia in carica, in vista della semifinale di Supercoppa Italiana in programma a Ryad giovedì 18 alle ore 20:00 Italiane. In occasione del big match Radio Gol, programma in onda su Radio Kiss Kiss, ha intervistato Gianluca Galliani, figlio dell'ex storico dirigente rossonero Adriano. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni:
Milan, le parole di Galliani—
Le parole di Gianluca Galliani sulla semifinale tra Napoli e Milan: "Giovedì sarà una gara di scacchi, parliamo dei due allenatori più bravi del campionato, entrambi hanno assenze pesanti. Bartesaghi è un calciatore seguito da tanti club, anche in Premier League mi auguro che il Milan abbia la forza di trattenerlo per tanti anni, perché è un ragazzo cresciuto nel settore giovanile”.
