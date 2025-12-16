Dulio Davino, ex calciatore messicano e ad oggi dirigente sportivo, ha voluto rilasciare delle dichiarazioni ai microfoni di ASMexico sulle condizioni di salute di Santiago Gimenez, attaccante del Milan e della Nazionale Messicana. Nei giorni scorsi, infatti, è trapelata l'idea , da parte del bomber messicano e del suo staff, di procedere con un intervento chirurgico per risolvere il problema alla caviglia destra che lo sta tenendo lontano dal terreno di gioco da più di 47 giorni. Ecco, di seguito, le parole di Davino:
Milan, Davino su Gimenez: “Sappiamo che avverte ancora dolore, sa di avere il nostro sostegno”
Dulio Davino, ex calciatore e ad oggi dirigente sportivo, ha voluto rilasciare delle dichiarazioni su Santiago Gimenez: si opererà? Le sue parole in merito.
Milan, le parole di Davino su Gimenez—
Ecco, il pensiero di Dulio Davino: "No, quello che ho detto riflette semplicemente la situazione attuale. Nei prossimi giorni avremo informazioni più precise: sappiamo che avverte ancora dolore dopo il colpo e oggi verranno effettuati accertamenti più approfonditi per capire l'entità del problema. Dobbiamo aspettare che si senta sereno, fiducioso e completamente sicuro. Sa di avere il nostro pieno sostegno, ma ogni decisione finale spetterà al suo club"
