Emanuele Sala, dopo la vittoria del Milan Futuro contro la Castellanzese, ha voluto spendere alcune parole sulla prestazione fornita dalla squadra di Massimo Oddo. Ricordiamo che, la vittoria di pochi giorni fa, è stata la seconda consecutiva che ha proiettato i giovani rossoneri in zona playoff. Ecco, di seguito, le sue parole:

“Siamo stati squadra dall’inizio. Anche per il gol subito, può capitare, però siamo stati bravi a reagire, e soprattutto restare uniti fino al 90′. Mi sento sempre bene, anche quando salgo su. Sono sempre belle emozioni, sono contento, ma giù mi danno una grande mano. Anche oggi, nelle partite mi danno sempre aiuto e mi dicono di continuare così per arrivare fino in fondo. Siamo partiti che eravamo un po’ meno gruppo, ma giorno dopo giorno, tra allenamento e spogliatoio, passi tanto tempo insieme. Si riesce sempre a creare un gruppo come una seconda famiglia, questo è importante per il nostro cammino“