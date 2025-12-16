Pianeta Milan
Milan, Caldara e gli infortuni: “Mi sentivo proprio male, mi sentivo una m***a”

Milan, Caldara e gli infortuni: “Mi sentivo proprio male, mi sentivo una m***a” - immagine 1
L'ex calciatore di Juventus e Milan, Mattia Caldara, ha voluto spendere alcune parole sugli infortuni che l'hanno colpito rendendo difficile la sua esperienza al Milan
L'ex calciatore del Milan, Mattia Caldara, si è raccontato in una lunga intervista a microfoni del podcast Centrocampo, toccando varie tematiche. L'ex difensore si è soffermato su un capitolo molto difficile per lui: gli infortuni. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, le parole di Caldara

Sugli infortuni durante il suo periodo in rossonero: "Era un momento per me complicato. Vuoi o non vuoi la cosa che mi hanno pagato 30 milioni, non avevo giocato, ero comunque fermo, sapevo che dovevo rimanere fermo altri sei mesi, mi sentivo proprio male, mi sentivo una m***a, perché non riuscivo a esprimermi. Non potevo giocare, dicevo 'cavolo sono venuto qua apposta', c'è tanta aspettativa, non poter neanche a livello fisico dare qualcosa. Magari se non giocavo però negli allenamenti potevo dare qualcosa durante la settimana, preparare la partita.

E poi non giocare, sì ti girano le scatole però sapevi che puoi dare una mano e magari pensavi 'vabbé, domenica prossima'. Lì invece non c'era neanche domenica prossima, vuoi tutto quello che c'è stato prima, la presentazione con Higuain, è stata pesante come cosa. Li ho inizato a chiudermi in me stesso, facevo fatica a uscire, non andavo più neanche in giro. Dove vado, sono qua, non posso fare niente. Ho passato dei mesi chiuso in casa, perché non mi sentivo a posto con la coscienza. E lì è stato molto complicato".

 

 

