E poi non giocare, sì ti girano le scatole però sapevi che puoi dare una mano e magari pensavi 'vabbé, domenica prossima'. Lì invece non c'era neanche domenica prossima, vuoi tutto quello che c'è stato prima, la presentazione con Higuain, è stata pesante come cosa. Li ho inizato a chiudermi in me stesso, facevo fatica a uscire, non andavo più neanche in giro. Dove vado, sono qua, non posso fare niente. Ho passato dei mesi chiuso in casa, perché non mi sentivo a posto con la coscienza. E lì è stato molto complicato".