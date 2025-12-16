L'ex giocatore e capitano del MilanDavide Calabria ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Rivista Undici. Il terzino italiano, dopo aver parlato del suo passato al servizio del Milan, ha voluto parlare anche di Massimiliano Allegri,a attuale allenatore dei rossoneri, facendo riferimento anche allo scudetto. Ecco, di seguito, le sue parole:
Calabria: “Milan da scudetto? Assolutamente si. Allegri è un vincente e sa come farlo”
Milan, Calabria su Allegri—
Su Allegri: “Milan da scudetto? Sì, assolutamente. La squadra è forte, hanno trovato finalmente una figura in grado di creare un gruppo coeso e proteggerlo, capace poi di dare delle basi difensive solide, secondo me fondamentali per vincere. Allegri è un vincente, ha già vinto tanto in Italia e sa come farlo. Ha esperienza ed in più giocano una volta a settimana: hanno il tempo di recuperare le energie e lavorare sulle sue idee. Sarei stato curioso di essere allenato da lui, me ne parlano tutti bene e sono tutti contenti di lui. E poi a me fa impazzire come comunica, è il migliore su questo e spesso fa morire dal ridere"
