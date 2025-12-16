Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Milan-Sassuolo, parla Calvarese: “Loftus-Cheek? Secondo me non è fallo, ecco perchè”

INTERVISTE

Milan-Sassuolo, parla Calvarese: “Loftus-Cheek? Secondo me non è fallo, ecco perchè”

Milan-Sassuolo, parla Calvarese: “Loftus-Cheek? Secondo me non è fallo, ecco perchè” - immagine 1
Gianpaolo Calvarese, ex arbitro di Serie A, ha voluto rilasciare delle dichiarazioni sul gol annullato al Milan contro il Sassuolo per un presunto fallo di Loftus-Cheek (inesistente)
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Milan-Sassuolo, oltre ad un pareggio molto amaro, ha lasciato diverse polemiche a causa dell'arbitraggio di Crezzini. Durante il match contro i neroverdi, a San Siro è stata annullata la rete del 3-1 del Milan per un presunto fallo di Loftus-Cheek su Cande. Gianpaolo Calvarese, ex arbitro di Serie A, ha voluto rilasciare delle dichiarazioni in merito ai microfoni di Radio Rossonera. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan-Sassuolo, le parole di Calvarese

—  

“Il termine spinta secondo me non restituisce chiarezza quello che è accaduto. È vero che ci sono due mani, appoggiate, ma non spingono. Purtroppo la televisione, soprattutto con il var, restituisce una cam diversa da quello che è il campo. A mio giudizio si deve tenere come stella polare il campo. Il fatto che un giocatore appoggi due mani, senza spingere, non è un fallo. Soprattutto poi in un contesto come l’area di rigore in cui i difensori cercano di tenere il corpo a corpo e sentire l’avversario

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan a due volti: contro le big vola e vince, ma con le piccole?

Quindi secondo me non è fallo, complice anche il fatto che quelle due braccia hanno una reazione spropositata, su questo mi soffermerei. Tante volte ho sentito Rocchi dire “dobbiamo lottare contro gli atteggiamenti di enfasi su un fallo”, allora non bisogna continuare a premiare che continua ad enfatizzare su un contatto. Siamo al limite, perché il var nelle situazioni alte e c’è da valutare anche l’intensità, e il var non ha il dinamometro della forza, è difficile intervenire. Sui contatti alti si fa fatica ad intervenire su una decisione del campo, deve esserci qualcosa di grande“.

Leggi anche
Milan, Davino su Gimenez: “Sappiamo che avverte ancora dolore, sa di avere il nostro...
Milan Futuro, Sala: “Gruppo come una seconda famiglia. Questo è importante per il...

© RIPRODUZIONE RISERVATA