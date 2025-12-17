Allegri avverte: 'Domani è una finale. Il campionato è una cosa a parte...'

Sulla bella accoglienza per il Milan in Arabia Saudita, dove è molto amato: “Assolutamente sì, ci sono tantissimi tifosi, siamo stati accolti molto bene e speriamo di ripagarli domani sera giocando una buona partita ma soprattutto facendo un ottimo risultato”.

Sulla Supercoppa Italiana da difendere: “Prima c’è da giocare una partita difficile contro il Napoli, soprattutto perché abbiamo l’obiettivo di cercare di arrivare in finale e non sarà semplice. Domani vedremo”.

Sul Milan che può ripetere le vittorie in campionato contro Bologna, Napoli e Inter: “Il campionato è una cosa a parte. Domani è una finale e andrà giocato in modo diverso. Le partite da dentro o fuori sono diverse da quelle del campionato. Comunque affrontiamo il Napoli che è una squadra molto forte”.