Allegri avverte: 'Domani è una finale. Il campionato è una cosa a parte...'

Allegri avverte in vista di Napoli-Milan: “Il campionato è una cosa a parte. Domani è una finale…”

Alla vigilia di Napoli-Milan, prima semifinale di Supercoppa Italiana, l'allenatore rossonero Massimiliano Allegri è stato intervistato da 'SportMediaset'. Ecco le sue parole
Redazione

Il Milan di Massimiliano Allegri vuole riscattare il brutto pareggio casalingo contro il Sassuolo di Fabio Grosso. Per fare ciò, i rossoneri hanno l'opportunità di vincere il primo trofeo italiano stagionale. Domani sera comincia, infatti, la 'Final Four' che assegnerà la Supercoppa Italiana 2025 a una tra Milan, Napoli, Bologna o Inter. Alle ore 20:00 di domani, andrà in scena la prima semifinale tra Napoli e Milan, all'Al-Awwal Park di Riad (Arabia Saudita).

Massimiliano Allegri prima di Napoli-Milan

—  

Alla vigilia della sfida tra rossoneri e azzurri, l'allenatore del Milan Massimiliano Allegri è stato intervistato da 'SportMediaset'. Ecco una parte delle sue dichiarazioni in vista di domani sera.

Sulla bella accoglienza per il Milan in Arabia Saudita, dove è molto amato: “Assolutamente sì, ci sono tantissimi tifosi, siamo stati accolti molto bene e speriamo di ripagarli domani sera giocando una buona partita ma soprattutto facendo un ottimo risultato”.

Sulla Supercoppa Italiana da difendere: “Prima c’è da giocare una partita difficile contro il Napoli, soprattutto perché abbiamo l’obiettivo di cercare di arrivare in finale e non sarà semplice. Domani vedremo”.

Sul Milan che può ripetere le vittorie in campionato contro Bologna, Napoli e Inter: “Il campionato è una cosa a parte. Domani è una finale e andrà giocato in modo diverso. Le partite da dentro o fuori sono diverse da quelle del campionato. Comunque affrontiamo il Napoli che è una squadra molto forte”.

