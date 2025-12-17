Napoli-Milan, Maignan carica: 'Vogliamo tornare in Italia con un trofeo'

Pianeta Milan
INTERVISTE

Supercoppa Italiana, Maignan suona la carica: “Vogliamo tornare in Italia con un trofeo”

Alla vigilia di Napoli-Milan, prima semifinale di Supercoppa Italiana, Maignan ha parlato ai microfoni di 'Milan TV'. Ecco le sue parole prima della sfida in Arabia Saudita
Redazione

Il Milan è pronto a difendere il trofeo conquistato un anno fa. Da qualche ora, la squadra rossonera è atterrata a Riad (Arabia Saudita) in vista della 'Final Four' per assegnare la Supercoppa Italiana 2025. Si comincia domani sera con Napoli-Milan, in programma alle ore 20:00 italiane all'Al-Awwal Park. Entrambe le squadre arrivano da due weekend di Serie A non buoni. Il Milan di Massimiliano Allegri ha pareggiato in casa con il Sassuolo di Fabio Grosso, mentre il Napoli di Antonio Conte ha perso contro l'Udinese.

Milan TV, le parole di Mike Maignan alla vigilia

In occasione dell'inizio della manifestazione, il capitano del Milan Mike Maignan è stato intervistato ai microfoni di Milan TV. Ecco le sue parole sulla Supercoppa e sulla seconda sfida stagionale col Napoli.

"Siamo tornati per poi cercare di ritornare in Italia con il trofeo. Tutto ricomincia da zero, è un nuovo cammino che stiamo facendo. Siamo molto concentrati, abbiamo lavorato tanto dall'inizio e sappiamo che questo è un obiettivo importante. Dobbiamo rimanere concentrati, con tanta energia, anima e tutto per dare il massimo domani".

Sul Napoli ha dichiarato: "Non possiamo pensare che se abbiamo vinto in campionato allora sarà facile. No, sarà molto difficile per le due squadre. Daremo il massimo per avere un risultato positivo".

