Che il Milan stia stupendo un po' tutti durante il corso di questa stagione è ben chiaro, ma chi ha assolutamente sorpreso è Davide Bartesaghi , giovane esterno di soli 19 anni. Da quando Massimiliano Allegri ha messo piede a Milanello, il giovane è riuscito a conquistarsi la sua fiducia e un posto da titolare nell'undici rossonero. Va ricordato che il giovane, lo scorso anno, giocava regolarmente nel Milan Futuro, con anche qualche presenza in prima squadra. Contro il Sassuolo è stato il grande protagonista della giornata grazie ad una splendida doppietta davanti ad un San Siro stravolto di tifosi. In merito, l'ex difensore rossonero Christian Panucci ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni di Pressing :

"Il Milan sta andando oltre le aspettative. E' davanti e sta facendo cose importanti. Contro il Sassuolo ha fatto una buona partita, ma i neroverdi hanno tenuto un ottimo ritmo. Per me Allegri sta facendo qualcosa di grande. Bartesaghi? Bartesaghi è meglio di Estupinan"