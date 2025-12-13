Pianeta Milan
Milan-Sassuolo, Nkunku dovrebbe partire da titolare di nuovo. Stavolta al suo fianco ci sarà Pulisic. Altra occasione in stagione per il francese. La nostra analisi
Emiliano Guadagnoli
Milan-Sassuolo, per Nkunku potrebbe essere l'ennesima occasione in questo inizio di stagione. Il Diavolo attende ancora il primo gol in campionato del francese costato più di trenta milioni di euro. Insieme a Jashari, infatti, l'ex Lipsia è stato il più costoso della campagna di mercato estiva dei rossoneri. Al momento il francese deve trovare ancora i giusti ritmi e la giusta posizione tattica nel Milan di Massimiliano Allegri. Probabilmente la posizione più naturale è da esterno sinistro di un attacco a tre, cosa che al momento in rossonero non può fare.

Milan-Sassuolo, Nkunku ancora titolare

Contro il Torino, Nkunku ha vissuto i primi 60 minuti in difficoltà. Specialmente dopo l'infortunio di Leao, il francese avrebbe dovuto svolgere i compiti di prima punta, tra cui quello di tenere il pallone spalle alla porta e fare salire la squadra. Compito non riuscito, anzi: per i primi minuti l'attaccante è stato il peggiore in campo per il Milan.

Con l'entrata in campo di un altro attaccante come Pulisic, il rendimento di Nkunku è salito e sono arrivati bei segnali. Contro il Sassuolo dovrebbero giocare di nuovo insieme stavolta dal primo minuto. Vedremo come si comporterà la coppia ex Chelsea, ma il Milan si aspetta ancora risposte dal francese (queste le parole di Allegri).

