Milan-Sassuolo, per Nkunku potrebbe essere l'ennesima occasione in questo inizio di stagione. Il Diavolo attende ancora il primo gol in campionato del francese costato più di trenta milioni di euro. Insieme a Jashari, infatti, l'ex Lipsia è stato il più costoso della campagna di mercato estiva dei rossoneri. Al momento il francese deve trovare ancora i giusti ritmi e la giusta posizione tattica nel Milan di Massimiliano Allegri. Probabilmente la posizione più naturale è da esterno sinistro di un attacco a tre, cosa che al momento in rossonero non può fare.

Milan-Sassuolo, Nkunku ancora titolare

Contro il Torino, Nkunku ha vissuto i primi 60 minuti in difficoltà. Specialmente dopo l'infortunio di Leao, il francese avrebbe dovuto svolgere i compiti di prima punta, tra cui quello di tenere il pallone spalle alla porta e fare salire la squadra. Compito non riuscito, anzi: per i primi minuti l'attaccante è stato il peggiore in campo per il Milan.