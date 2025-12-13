Pianeta Milan
Verso il Sassuolo: Modric ancora titolare, ma Jashari può essere fondamentale per il Milan

Milan-Sassuolo, Modric dovrebbe giocare di nuovo titolare, ma Jashari può essere davvero fondamentale per la squadra di Max Allegri. Ecco la nostra analisi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Milan-Sassuolo, Jashari potrebbe avere un'altra occasione? In vista della Supercoppa Italiana contro il Napoli di giovedì e della possibile finale della competizione in programma il lunedì seguente, Allegri potrebbe fare rifiatare Luka Modric. Il croato, tolta la partita contro la Cremonese, ha giocato quasi sempre 90 minuti in campionato, mentre ha tirato più il fiato in Coppa Italia. Proprio nella sconfitta agli ottavi della competizione è rientrato in campo Jashari dopo il lungo infortunio al perone subito a fine agosto. L'ex Real Madrid dovrebbe comunque giocare da titolare, ma non è da escludere un suo cambio nella ripresa.

Milan-Sassuolo, perché Jashari ora è fondamentale

Contro la Lazio Jashari ha fatto fatica nella prima parte della partita con Allegri che gli chiedeva spesso il cambio campo sul lato di Saelemaekers senza che venisse ascoltato dal centrocampista svizzero. L'ex Bruges è salito nella ripresa e ha dimostrato due cose molto importanti: gioca con lo sguardo sempre in alto alla ricerca dei compagni e ha mostrato gamba e ritmo già ottimi.

Due segnali molto importanti e non scontati visto che Jashari è stato fuori per mesi. Per Allegri averlo ritrovato subito al top a livello atletico è fondamentale. E ora il Milan e il tecnico rossonero si ritrovano un giocatore che ha tutto per fare riposare Modric nel presente e per prendersi il centrocampo rossonero in futuro.

