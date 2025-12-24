ESCLUSIVA Pellegatti: “Vi svelo cosa mi ha detto il Milan sul difensore”

Alla Giroud, visto che in estate avevano detto che cercavano questo? "Sì, ma forse Fullkrug è un po' più fisicato. Non so a livello di classe chi sia migliore. Le ironie che si fanno sul fatto che segni poco valgono per gli ultimi mesi. Vorrei ricordare che il Milan ha comprato il centravanti della nazionale tedesca. Rappresenta per tutta la Germania l'attaccante tedesco migliore. Quindi un giocatore che ha voluto il Milan, mi hanno detto di un'intelligenza da sottolineare. Un giocatore che ha spiegato ai dirigenti del Milan cosa non sia andato in questi ultimi mesi. È guarito, ieri gli esami sono andati bene, quindi viva Fullkrug".

Hai già scelto un soprannome? "Ma adesso dobbiamo vederlo giocare. Però un paio li ho già in mente..."

Ci fai uno spoiler? "No, perché lo voglio prima vedere. Sai, magari dici 'La meraviglia del mondo umano' e poi diventa ridicolo".

Cosa hai scritto nella tua letterina a Babbo Natale per il Milan? "Per il Milan vorrei che continuasse questo cammino virtuoso. Voglio vedere il Milan magari un po' alterno con le piccole, può essere, ma il mio desiderio è di essere addirittura in una posizione migliore a marzo. Allegri ci ha dato appuntamento a marzo. Per ciò che riguarda i giocatori: Tare è stato molto bravo, visto che la dirigenza ha detto che non ci sono soldi, a trovare uno dei rarissimi giocatori adatti senza spendere con Fullkrug, come un tartufo fuori stagione, un tartufo bianco. Adesso ha qualche nome in mente. Per gli amici a casa, visto che non siamo qui solo a raccontare poesie: mi han detto, oggi Vigilia di Natale, no a Gatti e a tutti i nomi fatti. Disasi a maggior ragione, tutti negati".

Però il difensore... "Serve".

Allegri continua a parlare di "primi quattro posti", ma pensa ad altro? Se alla fine il Milan non vincesse, i tifosi non sarebbero delusi? E farebbero bene a esserlo? "Allegri è un attore. Lui, ma anche Tare e gli altri, parlando con noi, non davanti a tutti, han sempre detto che sia un'occasione irripetibile. Sperando non ci sia più. Quella di giocare solo il campionato. Un'occasione irripetibile per vincere lo Scudetto, perché il prossimo anno, come ci auguriamo, il Milan sarà in Champions League e non dico 'coppa', ma Champions League, poi avrebbe i problemi delle squadre, sarebbe al pari. Ora ha solo 23 partite per chiudere la stagione e quindi è un'occasione ghiottissima. Le altre hanno impegni gravosi, che portano a infortuni che arrivano più facilmente rispetto a una squadra che gioca solo il campionato. Poi può capitare anche il contrario... Quindi primo punto sì, il traguardo minimo è giusto che lo dica, ma loro sperano. Ora a maggior ragione, lo speravano ad agosto... Per la seconda domanda, bisogna vedere come si arriva tra le prime quattro. Abbiamo festeggiato quando abbiamo battuto l'Atalanta perché erano tanti anni che non ci arrivavamo, ci sembrava di tornare a sognare. Chiaro che poi, speriamo di no, ma se crolli e fai un testa a testa tra quarto e quindi e arrivi quarto sì, siamo contenti. Però io sarei molto deluso che il Milan arrivasse terzo o quarto dopo questa stagione, lo dico sinceramente".

Arrivano secondo sarebbe uno scenario diverso... "No, non mi importa secondo, terzo o quarto. Voglio vincere il campionato. Se torno in Champions League è probabilmente per partecipare, perché non fanno una squadra per vincere".

Ma se il Milan arriva secondo si può considerare davvero una stagione non positiva? "No, tu ora stai chiedendo a me. Se ci sono 400 milioni felici di essere arrivati secondi, rispetto, mancherebbe altro, l'opinione dei tifosi. Io se arrivo secondo... Sì ripeto, se crollo e poi riprendo... Ma non voglio neanche pensarci. Oggi, alla Vigilia di Natale, con il Milan a un passo dal primo posto, mi sto cullando l'illusione di vincere la seconda stella. Sì, torniamo in Champions League, ma un conto era tornare con Berlusconi, quando andavi per vincerla, un conto è per partecipare. Non credo facciano una campagna faraonica. Ogni volta ci vendono i Kessie, i Tonali, i Reijnders e i Thiaw, quindi è sempre un rifare. A tenere tutti questi giocatori e posso aggiungere anche Calhanoglu senza vergogna, avremmo certamente una base ancora più solida e l'anno scorso non arrivavamo ottavi".

Da chi passa lo Scudetto del Milan? "Allegri, è il nostro fuoriclasse. Con tutto il rispetto per Modric ecc. Però sono componenti, chi deve metterli insieme è lui. Io mi fido molto. State tranquilli che quando i giocatori saranno in forma giocheremo meglio e saremo più padroni del campo. Ora sa quello che ha in mano e sapendo cosa ha in mano non può fare tanto il fenomeno".

Pensi che il Milan risolverà il problema piccole mantenendo magari il rendimento con le grandi? "Certamente, sarà più facile vincere con le piccole che con le grandi nel girone di ritorno. È un'anomalia che tu batti tutte le grandi e non vinci con le piccole. Gli altri sono lì perché, perdendo 4 o 5 partite, ha vinto con le piccole. Sono le piccole che mettono la base. Poi con le grandi vinci o pareggi e vai avanti. Poi il Como piccola non è, ma non è una grande di tradizione. Ora abbiamo il Verona, il Genoa, il Como, poi la Fiorentina, la Roma e il Bologna: con queste tre devi accumulare il vantaggio che poi puoi sprecare con le grandi".

Nelle ultime settimane su Maignan abbiamo avuto notizie discordanti: quante possibilità ci sono e quanto sarebbe importante il rinnovo? "Da quello che mi risulta il Milan ha offerto più o meno la stessa cifra del giocatore che prende di più, cioè Rafa Leao, ora dipende da Maignan, soprattutto dal suo procuratore. Inutile girarci intorno, quando un procuratore ha la possibilità di regalare il suo protetto a una squadra, regalandogli un buon ingaggio e regalandosi una buona commissione... L'errore, il peccato mortale, è non aver chiuso un anno fa quando c'erano le strette di mano a 5 milioni. Fa parte della stagione orribile 24/25. Un errore imperdonabile. Lo ha fatto andare su tutte le furie perché si è sentito poco rispettato. Mi auguro che si convinca. Però spetta a lui adesso. Mi han detto che l'offerta gliel'han fatta, i compagni spingono, bisogna vedere che offerte e alternative abbia. Però che non si faccia passare Maignan per traditore o non attaccato. Lui aveva già dato la mano, se si fosse andati avanti alla regola sarebbe il portiere del Milan per i prossimi anni. Che non girino la frittata. Non ha mai chiesto 8 milioni, altra voce messa in giro ad arte. So che l'offerta è di 5, ma che non si giri la frittata adesso a dire che è lui che non è attaccato alla maglia, con tutti che poi gli vanno dietro a dire traditore. No, lui era d'accordo con la società, che poi ha cambiato da 5 a 4. Ora allora dovrebbe dargliene 8 per la stagione che ha fatto, ma non funziona così".

Qual è la tua percentuale per la seconda stella? "La percentuale è difficile. Come faccio, sarei ridicolo a dire il 30 o l'80. Non lo so, sono convinto, voglio essere convinto che il Milan lotterà fino alla fine. Non so neanche indicarti l'avversaria. Cioè, non so se Napoli o altri... Ho visto il Napoli in Supercoppa Italiana giocare delle gran belle partite. Mettiamola così: se io sono alla fine della stagione davanti a loro, penso di aver vinto".