Milan, Amorim recupera Nkunku e altri due giocatori: grande curiosità

Il Milan di Ruben Amorim ha iniziato ieri pomeriggio le sue partite prestagionali: contro il Celtic una buona sgambata per i rossoneri che sono sembrati naturalmente ingessati a livello fisico, ma con un piano deciso in testa. In attacco spazio a passaggi veloci, verticalità e possesso palla fin dalla difesa. In fase di non possesso pressing aggressivo e organizzato.

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Il calendario delle prossime amichevoli estive

Inter il 5 agosto;

il 5 agosto; Chelsea l'8 agosto;

l'8 agosto; Manchester United il 15 agosto.

I tre recuperi per Ruben Amorim e il caso Estupiñán

Stesso discorso per Pervis Estupiñán: anche il terzino partirà per Perth. Nonostante le voci di mercato con l'Aston Villa molto interessato, l'ex Brighton resta al momento al Milan con Ruben Amorim che lo vuole vedere da vicino.

Ovviamente servirà molto tempo alla squadra per assorbire tutti i concetti del nuovo allenatore considerando anche tutte le differenze con il calcio di Massimiliano Allegri. Il Milan partirà oggi nel primo pomeriggio da Malpensa per Perth, Australia.Le prossime amichevoli del Milan saranno contro:Come scrive, al gruppo si uniranno anche Nkunku : i due calciatori erano rimasti a Milanello perché acciaccati, ma ora saranno a piena disposizione di Ruben Amorim.

Amorim recupera quindi tre giocatori per le prossime amichevoli: sarà molto interessante vedere Nkunku agire dietro la prima punta nel 3-4-2-1 dell'allenatore portoghese. Il francese, sulla carta, ha tutte le qualità per fare benissimo in quel ruolo e per questo è importante testarlo il più possibile sul campo prima dell'inizio della stagione.

Sulla carta la coppia titolare nel reparto è formata proprio da Nkunku e Pulisic, ma Amorim vuole tante opzioni per la trequarti. Per questo motivo il prossimo colpo del mercato del Milan dovrebbe essere proprio un trequartista offensivo.