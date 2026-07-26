Milan, Amorim recupera Nkunku e altri due giocatori: grande curiosità

Il Milan di Ruben Amorim vola a Perth dopo il test col Celtic: recuperati Nkunku, Terracciano ed Estupiñán. Ecco il piano del tecnico
Milan, Riso (agente Camarda): "Rinnovo importantissimo, futuro in rossonero. Prestiti? Poi vediamo" | VIDEO PM
Il Milan di Ruben Amorim ha iniziato ieri pomeriggio le sue partite prestagionali: contro il Celtic una buona sgambata per i rossoneri che sono sembrati naturalmente ingessati a livello fisico, ma con un piano deciso in testa. In attacco spazio a passaggi veloci, verticalità e possesso palla fin dalla difesa. In fase di non possesso pressing aggressivo e organizzato.
Il calendario delle prossime amichevoli estiveLe prossime amichevoli del Milan saranno contro:
- Inter il 5 agosto;
- Chelsea l'8 agosto;
- Manchester United il 15 agosto.
I tre recuperi per Ruben Amorim e il caso EstupiñánCome scrive La Gazzetta dello Sport, al gruppo si uniranno anche Nkunku e Pietro Terracciano: i due calciatori erano rimasti a Milanello perché acciaccati, ma ora saranno a piena disposizione di Ruben Amorim.
Stesso discorso per Pervis Estupiñán: anche il terzino partirà per Perth. Nonostante le voci di mercato con l'Aston Villa molto interessato, l'ex Brighton resta al momento al Milan con Ruben Amorim che lo vuole vedere da vicino.
Amorim recupera quindi tre giocatori per le prossime amichevoli: sarà molto interessante vedere Nkunku agire dietro la prima punta nel 3-4-2-1 dell'allenatore portoghese. Il francese, sulla carta, ha tutte le qualità per fare benissimo in quel ruolo e per questo è importante testarlo il più possibile sul campo prima dell'inizio della stagione.
Sulla carta la coppia titolare nel reparto è formata proprio da Nkunku e Pulisic, ma Amorim vuole tante opzioni per la trequarti. Per questo motivo il prossimo colpo del mercato del Milan dovrebbe essere proprio un trequartista offensivo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA