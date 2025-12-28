partite
Milan-Verona di Serie A in diretta: dove vederla e le probabili formazioni | LIVE NEWS
+++ MILAN-VERONA, LE PROBABILI FORMAZIONI +++
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic. Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot; Bartesaghi; Pulisic, Nkunku. Panchina: Terracciano, Torriani, Athekame, Odogu, Estupinan, Ricci, Fofana, Jashari, Castiello. Allenatore: Allegri.
VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Bella-Kotchap; Oyegoke, Serdar, Al-Musrati, Bernede, Bradaric; Mosquera, Giovane. Panchina: Perilli, Toniolo, Fallou, Harroui, Slotsager, Ebosse, Valentini, Niasse, Yellu, Kastanos, Sarr, Ajayi, Gagliardini, Orban. Allenatore: Zanetti.
+++ MILAN-VERONA, LE NOTIZIE LIVE +++
+++ PROLOGO +++
Amici di 'PianetaMilan.it', oggi, alle ore 12:30, si disputerà allo stadio 'San Siro' di Milano, Milan-Verona, 17^ giornata del campionato di Serie A 2025-2026. Restate con noi per il LIVE testuale del match e, nell'attesa, ecco a voi tutte le news, in tempo reale, di avvicinamento alla gara.
