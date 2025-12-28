Sarà Michael Fabbri, classe 1983, della sezione A.I.A. di Ravenna, a dirigere Milan-Verona. Finora Fabbri ha incontrato il Milan per 13 volte in carriera: il suo 'score' con i rossoneri è 6 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte. L'ultimo incrocio, in Coppa Italia, lo scorso 2 aprile 2025, in occasione del derby Milan-Inter 1-1. Sono, invece, 11 i precedenti con l'Hellas Verona: il 'score' con gli scaligeri è di 2 vittorie e 9 sconfitte.