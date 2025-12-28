Pianeta Milan
Formazioni ufficiali Milan-Verona: chance per De Winter. Ecco chi gioca da mezzala

Milan-Verona, le formazioni ufficiali: ecco la scelta di Allegri a centrocampo
Ecco le formazioni ufficiali di Milan-Verona, partita della 17^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 12:30 allo stadio di 'San Siro', a Milano: le scelte dei due allenatori, Massimiliano Allegri e Paolo Zanetti
Sono da poco ufficiali le formazioni di Milan-Verona, partita della 17^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 12:30 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Vediamo insieme, ora, dunque, le scelte definitive dei due allenatori, Massimiliano Allegri e Paolo Zanetti.

Milan-Verona, le formazioni ufficiali della partita di 'San Siro'

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlović; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Nkunku. A disposizione: Terracciano, Torriani, Odogu, Athekame, Estupiñán, Fofana, Jashari, Ricci, Castiello. Allenatore: Allegri.

VERONA (3-5-2): Montipò; Unai Núñez, Nelsson, Bella-Kotchap; Oyegoke, Niasse, Al-Musrati, Bernède, Bradarić; Giovane, Mosquera. A disposizione: Perilli, Toniolo, Cham, Ebosse, Slotsager, Valentini, Gagliardini, Harroui, Kastanos, Serdar, Yellu, Ajayi, Orban, Sarr. Allenatore: Zanetti.

Sarà Michael Fabbri, classe 1983, della sezione A.I.A. di Ravenna, a dirigere Milan-Verona. Finora Fabbri ha incontrato il Milan per 13 volte in carriera: il suo 'score' con i rossoneri è 6 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte. L'ultimo incrocio, in Coppa Italia, lo scorso 2 aprile 2025, in occasione del derby Milan-Inter 1-1. Sono, invece, 11 i precedenti con l'Hellas Verona: il 'score' con gli scaligeri è di 2 vittorie e 9 sconfitte.

