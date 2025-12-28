Pianeta Milan
Milan-Verona 3-0 (90′): Nkunku si desta e devasta gli ospiti | Serie A News

È finita Milan-Verona, partita della 17^ giornata della Serie A 2025-2026: ecco com'è andato il secondo tempo allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, tra i rossoneri di Massimiliano Allegri e i gialloblu di Paolo Zanetti
È terminata da pochi minuti Milan-Verona, partita della 17^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Vediamo insieme, dunque, come sono andati i secondi 45' di gioco tra i rossoneri di Massimiliano Allegri e i gialloblu di Paolo Zanetti.

Milan-Verona 3-0, il racconto del secondo tempo

Dopo che il primo tempo si era concluso 1-0 per il Milan in virtù del gol di Christian Pulisic nel recupero, la ripresa si apre con un doppio cambio nelle fila del Verona. Fuori le punte Giovane e Daniel Mosquera; dentro Amin Sarr e Gift Orban. È Christopher Nkunku, però, il protagonista in avvio.

Steso da Victor Nelsson in area di rigore scaligera, si guadagna il calcio di rigore che, al 48', realizza spiazzando Lorenzo Montipò per l'immediato raddoppio del Diavolo. Il francese, però, è scatenato: al 53', infatti, sigla la sua doppietta personale e il terzo gol rossonero quando arriva in corsa, di cattiveria, scaraventando in rete il pallone respinto dal palo dopo il gran sinistro dalla distanza di Luka Modrić.

Nei successivi 10' il Milan va per tre volte vicino al gol: la prima con Adrien Rabiot, la seconda con il colpo di testa di Koni De Winter che Montipò alza sopra la traversa, e, infine, con il diagonale di Ruben Loftus-Cheek che termina fuori davvero di poco. Il Verona cambia: al 65', fuori Domagoj Bradarić e dentro Nicolás Valentini.

Nkunku chiude la partita in 5' della ripresa

Sostituzioni anche nel Milan di Allegri, al 71': fuori Modrić e Loftus-Cheek, dentro Ardon Jashari e Youssouf Fofana. Proseguono le sostituzioni tra il 75' e il 76'. Il Verona toglie dal campo Daniel Oyegoke per Suat Serdar; il Milan, invece, fa rifiatare Alexis Saelemaekers e Pulisic, inserendo al loro posto Zachary Athekame e Samuele Ricci.

Il grosso, comunque, è fatto. Il Milan si limita a gestire il triplo vantaggio, cercando di non subire gol (Allegri, si sa, tiene molto ai 'clean sheet') e cercando, con rapide sortite offensive, la via della quarta rete. All'85' il Verona toglie dal campo Ali Al-Musrati e inserisce Abdou Harroui, mentre Allegri, all'86', regala l'esordio in Serie A a David Odogu: fuori Fikayo Tomori.

All'87', Orban segna, ma l'arbitro Michael Fabbri della Sezione A.I.A. di Ravenna annulla il gol di Orban, giunto sotto misura, per un fallo sull'inoperoso Mike Maignan di giornata. Nei 3' di recupero non succede praticamente più nulla, se non una conclusione di Valentini sul fondo. Milan-Verona 3-0 al 90': un bel successo, una bella domenica pomeriggio e il più caloroso benvenuto - finalmente - al francese Nkunku. Scacciate le voci di mercato?

