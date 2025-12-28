Il Milan di Massimiliano Allegri raddoppia nel 'lunch match' della 17^ giornata della Serie A 2025-2026 in svolgimento allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, contro il Verona di Paolo Zanetti.
PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Milan-Verona 2-0: si sblocca finalmente Nkunku | Serie A News
MILAN-VERONA
Milan-Verona 2-0: si sblocca finalmente Nkunku | Serie A News
Christopher Nkunku si conquista e trasforma il calcio di rigore che vale il raddoppio del Milan nel 'lunch match' contro il Verona a San Siro
LEGGI ANCHE: Segui qui il LIVE di Milan-Verona da 'San Siro' >>>
Al 48', infatti, Victor Nelsson stende Christopher Nkunku in area di rigore scaligera. Il francese si guadagna, dunque, il calcio di rigore che realizza spiazzando Lorenzo Montipò per l'immediato raddoppio del Diavolo. Milan-Verona 2-0!
© RIPRODUZIONE RISERVATA