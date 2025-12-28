Pianeta Milan
MILAN-VERONA

Milan-Verona, Bartesaghi: “Si abbiamo iniziato con qualche difficoltà. Ora …”

Davide Bartesaghi, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al 45' di Milan-Verona, partita della 17^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano
Davide Bartesaghi, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' nell'intervallo di Milan-Verona, partita della 17^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Vediamo insieme, dunque, le sue dichiarazioni.

"Si abbiamo iniziato con qualche difficoltà. Ora bisogna dare il massimo e cercare di concludere la partita".

