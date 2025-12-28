Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Milan-Verona 1-0 (45′): Pulisic in gol proprio allo scadere | Serie A News

MILAN-VERONA

Milan-Verona 1-0 (45′): Pulisic in gol proprio allo scadere | Serie A News

Milan-Verona 1-0 (45'): Pulisic in gol proprio allo scadere | Serie A News
È finito il primo tempo di Milan-Verona, partita della 17^ giornata della Serie A 2025-2026: ecco, dunque, il racconto dei primi 45' di gioco allo stadio di 'San Siro' tra i rossoneri di Massimiliano Allegri e i gialloblu di Paolo Zanetti
Daniele Triolo Redattore 

È terminato da pochi minuti il primo tempo di Milan-Verona, partita della 17^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Vediamo insieme, dunque, come sono andati i primi 45' di gioco tra i rossoneri di Massimiliano Allegri e i gialloblu di Paolo Zanetti.

Milan-Verona 1-0, il racconto del primo tempo

—  

La partita inizia ad un buon ritmo da entrambe le parti, ma non succede praticamente niente fino al 20', quando il tiro di Ruben Loftus-Cheek, dal limite dall'area di rigore del Verona, è deviato leggermente e tanto basta a far uscire il pallone di poco fuori dal palo della porta difesa da Lorenzo Montipò. Milan ad un passo dal vantaggio.

LEGGI ANCHE

Al 28' seconda fiammata del Milan, con Adrien Rabiot che si invola sulla destra e crossa in pallone al centro dell'area ospite. Christopher Nkunku, in scivolata, non arriva per poco al tap-in e viene chiuso in calcio d'angolo. Sul corner susseguente, conclusione al volo di Alexis Saelemaekers: pallone in curva.

Poco spettacolo. Poi spunta Pulisic

—  

Il Verona ci prova, al 34', con un tiro - velleitario - di Cheikh Niasse da fuori area, in un momento in cui la gara vive una fase confusa. Gioco spezzettato, numerosi falli, Milan non propriamente contento dei fischi e dell'interpretazione della partita da parte dell'arbitro Michael Fabbri della Sezione A.I.A. di Ravenna.

LEGGI ANCHE: Segui qui il LIVE testuale del secondo tempo di Milan-Verona >>>

L'arbitro assegna 2' di recupero, nel corso dei quali il Milan va in vantaggio quando tutto ormai lasciava pensare a un primo tempo senza reti. Al 46', angolo di Luka Modrić, spizzata aerea di Rabiot e Christian Pulisic, appostato sul secondo palo, deposita in rete di piatto sinistro! Milan-Verona 1-0 al 45': il Diavolo dovrà fare ben altro nella ripresa se vorrà portare i tre punti a casa.

Leggi anche
Milan-Verona, il dato finale sugli spettatori a San Siro | Serie A News
Allegri su Maignan: “La società sta lavorando sul futuro, anche sui rinnovi”. Su...

© RIPRODUZIONE RISERVATA