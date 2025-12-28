Milan-Verona 1-0 (45′): Pulisic in gol proprio allo scadere | Serie A News

Al 28' seconda fiammata del Milan, con Adrien Rabiot che si invola sulla destra e crossa in pallone al centro dell'area ospite. Christopher Nkunku, in scivolata, non arriva per poco al tap-in e viene chiuso in calcio d'angolo. Sul corner susseguente, conclusione al volo di Alexis Saelemaekers: pallone in curva.
Poco spettacolo. Poi spunta Pulisic—
Il Verona ci prova, al 34', con un tiro - velleitario - di Cheikh Niasse da fuori area, in un momento in cui la gara vive una fase confusa. Gioco spezzettato, numerosi falli, Milan non propriamente contento dei fischi e dell'interpretazione della partita da parte dell'arbitro Michael Fabbri della Sezione A.I.A. di Ravenna.
L'arbitro assegna 2' di recupero, nel corso dei quali il Milan va in vantaggio quando tutto ormai lasciava pensare a un primo tempo senza reti. Al 46', angolo di Luka Modrić, spizzata aerea di Rabiot e Christian Pulisic, appostato sul secondo palo, deposita in rete di piatto sinistro! Milan-Verona 1-0 al 45': il Diavolo dovrà fare ben altro nella ripresa se vorrà portare i tre punti a casa.
