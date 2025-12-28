Milan-Verona, il dato finale sugli spettatori a San Siro | Serie A News

Pianeta Milan
Grande pubblico oggi per Milan-Verona, partita della 17^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta disputando allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco i dati ufficiali e definitivi sugli spettatori diffusi dal club rossonero
Si sta svolgendo, presso lo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, la sfida Milan-Verona, partita della 17^ giornata della Serie A 2025-2026. Il pubblico rossonero, sulla scia dell'ottima prima parte di stagione da parte del Diavolo, ha fornito una gran bella risposta. Ma come d'altronde fa sempre quando in campo scendono gli undici ragazzi con la maglia rossonera.

I tifosi del Milan, infatti, hanno riempito l'impianto sportivo meneghino per sostenere i propri beniamini, allenati da quest'anno da Massimiliano Allegri, in occasione della partita contro il Verona di Paolo Zanetti, squadra che naviga nei bassifondi della classifica, sebbene ricca di individualità interessanti. Ma quante persone sono accorse per tifare il loro amato Milan?

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, sono ben 74.618 gli spettatori presenti allo stadio per la gara dei rossoneri di Allegri contro i gialloblu di Zanetti. La prossima partita casalinga del Diavolo sarà Milan-Genoa. Si tratterà della 19^ giornata della Serie A 2025-2026. Appuntamento previsto per giovedì 8 gennaio 2026, stavolta alle ore 20:45.

