MILAN-VERONA

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Verona, partita della 17^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 12:30 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano
Sull'approccio alla gara: "Oggi non è una partita semplice, il Verona ha velocità e tecnica in avanti, bisogna giocare una partita ordinata".

Sulla solidità del Milan e sull'approccio diverso contro le piccole: "Bisogna migliorare, perché ci sono dei dati in alcune partite dove abbiamo più possesso palla e meno risultati. Bisogna migliorare nei gol presi. Bisogna stare più attenti".

Sulla posizione di Nkunku: "Ha giocato punta in carriera, ha segnato, si sta inserendo con noi. Serve tempo, ma ha una tecnica straordinaria, speriamo faccia gol oggi".

Su Maignan: "E' importante, come lo sono quelli con più esperienza. La società sta lavorando sul futuro, anche sui rinnovi di giocatori importanti, la società sta pensando a questo, sta lavorando".

