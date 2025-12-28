Strahinja Pavlovic, difensore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' prima di Milan-Verona, partita della 17^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 12:30 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano

Strahinja Pavlovic , difensore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' prima di Milan-Verona , partita della 17^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 12:30 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro , a Milano . Vediamo insieme, dunque, le sue dichiarazioni.

"Dopo la sconfitta contro il Napoli oggi vogliamo vincere. Oggi è una bella giornata, vogliamo fare tre punti davanti ai nostri tifosi. Siamo pronti per gli attaccanti del Verona, sappiamo che sono veloci. Dobbiamo essere pronti in difesa, sempre in tre contro loro due, così vinciamo".