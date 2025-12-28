Milan-Verona, numeri e dove vederla: ecco tutto ciò che c’è da sapere

QUI MILANELLO — Il Milan arriva a questa sfida dopo un pareggio per 2-2 contro il Sassuolo in Serie A, seguito da una sconfitta per 2-0 contro il Napoli in Supercoppa Italiana. I rossoneri hanno mostrato una buona forma in campionato, mantenendo una serie positiva di risultati. Nonostante la recente battuta d'arresto in Supercoppa, la squadra di Allegri è determinata a riprendere il cammino vincente in Serie A. La sfida contro l'Hellas Verona rappresenta un'opportunità per dimostrare la solidità del gruppo e la capacità di reagire alle difficoltà. Ancora out Matteo Gabbia, Rafa Leão e Santi Gimenez.

"Ci sono in palio tre punti importanti", le parole di Massimiliano Allegri nella conferenza stampa della vigilia. "Dovremo fare una gara ordinata e da squadra, con pazienza. Il Verona è scorbutico, ha giocatori veloci, attacca bene: servirà sicurezza in difesa".

QUI VERONA — L'Hellas Verona arriva a San Siro dopo una vittoria per 2-1 contro la Fiorentina in Serie A. La squadra di Zanetti ha mostrato segnali di crescita, ottenendo due successi consecutivi contro Atalanta e i Viola. Nonostante un inizio di stagione altalenante, i gialloblù stanno cercando di trovare continuità nei risultati. La sfida contro il Milan rappresenta un banco di prova importante per misurare le ambizioni della squadra, continuare a scalare la classifica e uscire dalle zone pericolose. Squalificati Belghali e Frese (come coach Zanetti, in panchina l'assistente Bertolini), out per infortunio Akpa-Akpro e Suslov. Rientra, invece, Bradarić.

I NUMERI PRE PARTITA — Il Milan ha vinto tutte le ultime nove sfide contro l'Hellas Verona in campionato con uno score di 19-6; fin qui, solo contro tre squadre i rossoneri hanno ottenuto almeno 10 successi di fila nella loro storia in Serie A: contro Chievo (13), Novara (10) e Pescara (10).

Il Milan è andato in svantaggio in tutte le ultime quattro gare ufficiali (contro Lazio in Coppa Italia, contro Torino e Sassuolo in Serie A, contro il Napoli in Supercoppa Italiana), dopo che era andato sotto nel punteggio solo due volte nelle prime 15 partite di questa stagione tra tutte le competizioni (contro Cremonese e Fiorentina in campionato).

Dopo la sconfitta contro il Napoli in semifinale di Supercoppa Italiana, il Milan potrebbe perdere due match di fila in competizioni nazionali con Massimiliano Allegri in panchina solo per la terza volta nelle cinque stagioni sotto la guida del tecnico toscano, dopo settembre 2012 (contro Atalanta e Udinese in Serie A) e ottobre 2012 (sempre in campionato, contro Inter e Lazio).

DOVE GUARDARE MILAN-VERONA — In Italia verrà trasmessa in diretta su DAZN. Per guardarla in un paese diverso è possibile consultare la sezione "Dove guardare il Milan in TV" alla voce "Estero". Sui canali rossoneri l'appuntamento è con il Matchday di Milan TV: la diretta si aprirà alle 11.45 fino ad arrivare a ridosso del calcio d'inizio, al termine spazio alle interviste e alla conferenza stampa di Mister Allegri. Da non perdere la copertura su acmilan.com, AC Milan Official App, i Social ufficiali e WhatsApp.

QUI SERIE A — L'arbitro del match sarà Michael Fabbri, assistito da Gamal Mokhtar e Alex Cavallina. Il quarto uomo sarà Claudio Giuseppe Allegretta. Al VAR Paolo Silvio Mazzoleni, assistito da Manuel Volpi.

La 17ª giornata di Serie A è iniziata sabato con Parma-Fiorentina 1-0 alle 12.30, alle 15.00 Torino-Cagliari 1-2 e Lecce-Como 0-3, alle 18.00 Udinese-Lazio 1-1 e alle 20.45 Pisa-Juventus 0-2. Domenica sarà il turno alle 12.30 di Milan-Hellas Verona, alle 15.00 di Cremonese-Napoli, alle 18.00 di Bologna-Sassuolo e alle 20.45 di Atalanta-Inter. Lunedì, chiude il programma, Roma-Genoa alle 20:45.

La classifica: Inter* 33; Milan* e Juventus° 32; Napoli* 31; Roma 30; Como 27; Bologna* 25; Lazio° 24; Atalanta e Udinese° 22; Sassuolo e Cremonese 21; Torino° 20; Cagliari° 18; Lecce 16; Genoa e Parma 14; Hellas Verona* 12; Pisa° 11; Fiorentina° 9. (* = una partita in meno; ° = una partita in più)