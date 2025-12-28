C'è solo un risultato per il Milan: "E' una partita importante per noi perché la prima dopo la sconfitta contro il Napoli. Vogliamo fare di tutto per vincere oggi. Il Verona è una buona squadra che gioca molto in contropiede, dobbiamo stare attenti in difesa e vincere in difesa. Sappiamo che i due attaccanti del Verona sono veloci e pericolosi, dobbiamo restare sempre in superiorità numerica in difesa. Gabbia è un leader, ma oggi con De Winter in campo dobbiamo lavorare insieme, come sempre".