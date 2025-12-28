Strahinja Pavlovic, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Verona, partita della 17^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 12:30 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Vediamo insieme, dunque, le sue dichiarazioni.
C'è solo un risultato per il Milan: "E' una partita importante per noi perché la prima dopo la sconfitta contro il Napoli. Vogliamo fare di tutto per vincere oggi. Il Verona è una buona squadra che gioca molto in contropiede, dobbiamo stare attenti in difesa e vincere in difesa. Sappiamo che i due attaccanti del Verona sono veloci e pericolosi, dobbiamo restare sempre in superiorità numerica in difesa. Gabbia è un leader, ma oggi con De Winter in campo dobbiamo lavorare insieme, come sempre".
