Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Pavlovic prima di Milan-Verona: “Gabbia è un leader, ma oggi con De Winter …”

MILAN-VERONA

Pavlovic prima di Milan-Verona: “Gabbia è un leader, ma oggi con De Winter …”

Pavlovic prima di Milan-Verona: 'Gabbia è un leader, ma oggi con De Winter ...'
Strahinja Pavlovic, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Verona, partita della 17^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 12:30 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Strahinja Pavlovic, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Verona, partita della 17^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 12:30 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Vediamo insieme, dunque, le sue dichiarazioni.

LEGGI ANCHE: Ecco come e dove vedere Milan-Verona in diretta tv o streaming >>>

C'è solo un risultato per il Milan: "E' una partita importante per noi perché la prima dopo la sconfitta contro il Napoli. Vogliamo fare di tutto per vincere oggi. Il Verona è una buona squadra che gioca molto in contropiede, dobbiamo stare attenti in difesa e vincere in difesa. Sappiamo che i due attaccanti del Verona sono veloci e pericolosi, dobbiamo restare sempre in superiorità numerica in difesa. Gabbia è un leader, ma oggi con De Winter in campo dobbiamo lavorare insieme, come sempre".

Leggi anche
Classifica Serie A 2025-2026: tutti i risultati della 17^ giornata
Classifica marcatori Serie A 2025-2026: i goleador del campionato

© RIPRODUZIONE RISERVATA