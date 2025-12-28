Pianeta Milan
Bernede nel pre di Milan-Verona: “Conosco alcuni rossoneri. Oggi in campo c’è una battaglia”

Antoine Bernède, giocatore gialloblu, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Verona, partita della 17^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 12:30 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano
Alessia Scataglini
Antoine Bernède, giocatore gialloblu, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Verona, partita della 17^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 12:30 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Vediamo insieme, dunque, le sue dichiarazioni.

Se conosce alcuni del Milan: “Conosco alcuni giocatori del Milan, conosco Maignan, ho giocato con Fofana quando eravamo giovani. Con Nkunku sono arrivato in finale di Youth League, peccato che poi abbiamo perso. Sono miei amici fuori dal campo ma in campo c’è una battaglia

